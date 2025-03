Guía para comprar arte sin ser un experto

Arranca en Madrid una de las citas anuales más importantes del mundo del arte. Del 26 de febrero al 1 de marzo, Ifema acoge la 39ª Feria Internacional del Arte Contemporáneo, ARCO2020 . Galerías, artistas, foros, encuentros y muchas actividades en las que especialistas del sector, artistas, coleccionistas y todo aquel que quiera iniciarse en el mundo del arte tendrá una cita obligada, que además se prolongará en el tiempo con actividades en galerías y centros especializados de la ciudad con diferentes acciones.

Coincidiendo con uno de los meses más importantes para el sector del arte dentro del calendario anual español es buen momento si siempre has estado tentado a invertir en una obra o comenzar tu propia colección y no sabes por dónde empezar.

"Para crear una buena colección de arte es fundamental ver muchas obras, estar bien formado y contar con un buen asesoramiento", nos cuenta Enrique del Río , CEO y fundador de WeCollect , un club para coleccionista de arte que inspirado en los espacios dedicados a los profesionales del sectos de ciudades como Nueva York o Londres surgió en España hace 5 años de la necesidad de crear y formar a esos nuevos compradores . "Nuestro trabajo se basa en asesorar para que esas compras sean una opción viable desde el punto de vista de calidad artística y también económico". Además del asesoramiento, en We Collect cuentan con distintas formaciones entre ellas un curso para aprender a invertir en arte .

¿Inversión o compra?

Exposión "Lalita Banana Split” en la galería de We Collect del 18 feb - 3 abr 2020 © D.R.

"Hay que diferenciar entre invertir y coleccionar, yo defiendo las dos, pero hay que tener claro los objetivos de cada una de ellas. Se invierte con el objetivo de obtener un rédito, mientras que coleccionar arte no implica ese objetivo económico", explica Del Río.

Warren Buffett , un empresario estadounidense considerado uno de los más grandes inversores en el mundo y número 3 en la lista Forbes de los más ricos del mundo a sus 88 años con un patrimonio de 82.500 millones de dólares, afirma que "No puedes invertir en nada que no entiendas, puedes tener asesores pero es importante que tengas una cierta atracción por el producto en el que estás invirtiendo", dogma que puede aplicarse tanto al mundo del arte como a cualquier sector.

La figura del asesor

A la hora de invertir, la figura del asesor de arte o "art advisor" es una figura muy demandada en los últimos tiempos: se trata de un experto en el mercado del arte y un profundo conocedor de las obras. Éste desarrolla a lo largo de su carrera un olfato especial y aconseja al coleccionista sobre su futura inversión para que el rédito económico sea seguro.

El mayor error

Ifema acoge del 26 de febrero al 1 de marzo la 39 edición de ARCO © D.R.

Los impulsos y las prisas no son buenos consejeros en ningún tipo de compra y en este aspecto Sergio Sancho , director y fundador de Urvanity , New Contemporary Art Fair, lo tiene claro: "Es importante no dejarse influir por las modas y los hypes, muchas veces son peligros". Aspecto en el que coincide con Enrique del Río: "El principal error suele ser comprar lo primero que ves. Hay que pensarlo bien, visitar galerías, hablar con los artístas y lo más importante: fijarse un presupuesto ".

Urvanity es una feria internacional dedicada al nuevo arte contemporáneo que celebra su cuarta edición en el COAM (Hortaleza, 63) del 27 de febrero al 1 de marzo.

¿Puedo comprar arte por menos de 1.000€?

El CEO de We Collect hace hincapié en lo importante que es a la hora de comprar tener establecido un presupuesto , "igual que lo hacemos a la hora de comprar un coche o una casa; debemos saber cuánto dinero queremos gastar en una obra y con esa cifra valorar las piezas a las que podemos acceder ".

En cuestión de arte, como en todo el precio puede negociarse, pero habrá que diferenciar aquí entre la compra directa al artista, a la galería o mediante subasta. " El precio es muy cambiante . Si hablamos de Kaws, recientemente en subasta ha alcanzado un precio de 14.8 millones de dólares y el precio de salida era de 1 millón. Por supuesto que hay precios para todos los bolsillos y pueden adquirir piezas por menos de 1.000€", expone Sancho.

" Siempre se puede negociar algo con las galerías, pero lo que creo que es algo muy importante y en lo que los galeristas hacen una labor muy buena, es la capacidad de financiación. Por regla general y sobre todo para nuevos coleccionistas, suelen dar buenas condiciones de pago que hacen la compra más fácil", aclara el director de Urvanity.

¿Mi obra se revalorizará?

Una de las obras que pueden verse en Uvanity de Carlos Nicanor_Haikuu © Furiosa Gallery

Thierry Ehrmann , fundador y presidente de Artprice, señala en uno de sus últimos informes sobre el mercado del arte contemporáneo que realiza su empresa, donde se analiza anualmente la evolución de los precios de las obras de arte, cómo “para entender el crecimiento del 1.370% producido en el arte contemporáneo desde el año 2000, es necesario analizar las palancas, la facilidad de acceso a la información sobre el mercado del arte y la desmaterialización de las ventas en Internet, con el 95% de los actores conectados principalmente por Internet móvil".

Según este mismo informe, uno de los más importante del mercado, “ el rendimiento anual medio de las obras de arte está en torno al 9% en cuanto el precio de compra sobrepasa los 20.000 dólares”.

¿Existe un riesgo?

Como cabía esperar, como en toda inversión siempre existe un riesgo. "Si realizar la compra como una inversión siempre existirá un riesgo , aunque si compras lo que te gusta y haces un gasto en lugar de una inversión nunca te vas a equivocar, es una cuestión de preferencias; por ello no suelo dejar a mis clientes que compren nada hasta que pasa un año", nos cuenta Enrique del Río.

El mejor consejo

Para Sergio Sancho, "es importante elegir algo con lo que conectes , algo que te atraiga y con lo que te sentirías cómodo conviviendo". Por su parte, Del Río insiste en la importancia de ver mucho arte, formarse y estar bien asesorado, " y además divertirse . El arte está para hacer la vida de la gente más feliz. No es una obligación tener que entenderlo ni tener que sufrir cuando te colocas delante de una obra. Habla, investiga y vívelo.... los artistas quieren que disfrutes con lo que ellos hacen".