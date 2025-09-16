Todas las veces que Robert Redford eclipsó con su atractivo la gran pantalla

Con la muerte de Robert Redford se va historia del cine mundial, pero también uno de los últimos galanes del viejo Hollywood. Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, su pasión por las artes le llevó a Nueva York. Tras ... triunfar en Broadway, empezó una exitosa carrera cinematográfica, convirtiéndose en una de las estrellas internacionales más icónicas. Además, su atractivo personal no pasó desapercibido y, junto a su amigo Paul Newman, formaron el tándem de guapos más universal. Robert Redford triunfó delante y detrás de las cámaras, su carisma y su compromiso aumentaron, aún más si cabe su atractivo.

Considerado un sex symbol, Robert Redford encarnó en los 70 y los 80, especialmente, el ideal de belleza masculina. Rubio, con la mandíbula marcada y su eterna sonrisa, destacó por un estilo elegante. En la alfombra roja, el actor lucía el esmoquin con gran clase, y en la pantalla derrochó glamour en cada una de sus actuaciones.

Robert Redford y Paul Newman. GTRES

En 'Dos hombres y un destino' interpretó a un bandolero, y conoció a Paul Newman. Amigos desde entonces, fueron considerados los actores más guapos del mundo. Ambos lucieron una estética de 'cowboy' con sombreros, chaquetas de cuero, y cinturones con hebillas grandes.

Redford en la película 'Intimidades de una adolescente'. GTRES

En 'Intimidades de una Adolescente' compartió cártel con Natalie Wood. El actor lució un estilo 'casual', completamente actual, con polo marinero y sneakers blancas.

Imagen mítica de 'Memorias de África'. GTRES

Todas las mujeres del mundo quisieron ser Meryl Streep, para que Robert Redford les lavara el pelo, como hizo con la actriz en 'Memorias de África'. Karen Blixen cayó rendida a los encantos de Denys Finch, un cazador que recorría el país en busca de aventuras.

Robert Redford en 'El gran Gatsby'. GTRES

Otro de sus papeles míticos, en 'El Gran Gatsby', lo convirtió en un ricachón de los años 20. Aquí Redford siempre será recordado por el traje de baño que llevó. De hecho, la película fue galardonada con el Oscar al mejor vestuario.

Junto a Barbra Streisand, cuando recibió el Oscar de honor. GTRES

Nominado varias veces a los Premios Oscar, lo ganó como director de la película 'Gente corriente', además en 2002 recibió el Oscar honorífico por su trayectoria. Con su esmoquin, el actor, seguía derrochando estilo, junto a Barbra Streisand, junto a la que rodó 'Tal como éramos'.

Redford y Hoffman en la película 'Todos los hombes del presidente'. GTRES

Robert Redfod también interpretó a Bob Woodward, el periodista de investigación más conocido del mundo, por destapar el Watergate que acabó con el presidente Richard Nixon. Compartió cartel con Dustin Hoffman. Ambos encarnaron el estilo de los periodistas de aquellos años, con camisas, corbatas y trajes de chaqueta.

Robert Redford en 'Una proposición indedente'. GTRES

A principios de los 90, Robert Redford se convirtió en un rico millonario que ofreció un millón de dólares a un matrimonio, si la mujer pasaba con una noche con él. En 'Una proposición Indecente', el actor compartió cartel con Demi Moore.

Robert Redford y Scarlett Johansson. GTRES

En 1998, interpretó a un entrenador de caballos en 'El hombre que susurraba a los caballos'. Con un total look denim, el actor compartió cártel con una jovencísima Scarlett Johansson.

Robert Redford y sus gafas Ray-Ban. GTRES

Uno de los complementos de moda que solía lucir el actor eran las gafas de sol. Su modelo favorito, el aviador de Ray-Ban.