Todas las veces que Robert Redford eclipsó con su atractivo la gran pantalla

El actor, fallecido a los 89 años, fue un icono de estilo en los 70 y los 80, y uno de los hombres más guapos del mundo

Hollywood llora a Robert Redford: «Ha muerto un genio»

Robert Redford, en 'El golpe'.
Araceli Nicolás

Con la muerte de Robert Redford se va historia del cine mundial, pero también uno de los últimos galanes del viejo Hollywood. Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, su pasión por las artes le llevó a Nueva York. Tras ... triunfar en Broadway, empezó una exitosa carrera cinematográfica, convirtiéndose en una de las estrellas internacionales más icónicas. Además, su atractivo personal no pasó desapercibido y, junto a su amigo Paul Newman, formaron el tándem de guapos más universal. Robert Redford triunfó delante y detrás de las cámaras, su carisma y su compromiso aumentaron, aún más si cabe su atractivo.

