Todas las veces que Robert Redford eclipsó con su atractivo la gran pantalla
El actor, fallecido a los 89 años, fue un icono de estilo en los 70 y los 80, y uno de los hombres más guapos del mundo
Hollywood llora a Robert Redford: «Ha muerto un genio»
Con la muerte de Robert Redford se va historia del cine mundial, pero también uno de los últimos galanes del viejo Hollywood. Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, su pasión por las artes le llevó a Nueva York. Tras ... triunfar en Broadway, empezó una exitosa carrera cinematográfica, convirtiéndose en una de las estrellas internacionales más icónicas. Además, su atractivo personal no pasó desapercibido y, junto a su amigo Paul Newman, formaron el tándem de guapos más universal. Robert Redford triunfó delante y detrás de las cámaras, su carisma y su compromiso aumentaron, aún más si cabe su atractivo.
Considerado un sex symbol, Robert Redford encarnó en los 70 y los 80, especialmente, el ideal de belleza masculina. Rubio, con la mandíbula marcada y su eterna sonrisa, destacó por un estilo elegante. En la alfombra roja, el actor lucía el esmoquin con gran clase, y en la pantalla derrochó glamour en cada una de sus actuaciones.
En 'Dos hombres y un destino' interpretó a un bandolero, y conoció a Paul Newman. Amigos desde entonces, fueron considerados los actores más guapos del mundo. Ambos lucieron una estética de 'cowboy' con sombreros, chaquetas de cuero, y cinturones con hebillas grandes.
En 'Intimidades de una Adolescente' compartió cártel con Natalie Wood. El actor lució un estilo 'casual', completamente actual, con polo marinero y sneakers blancas.
Todas las mujeres del mundo quisieron ser Meryl Streep, para que Robert Redford les lavara el pelo, como hizo con la actriz en 'Memorias de África'. Karen Blixen cayó rendida a los encantos de Denys Finch, un cazador que recorría el país en busca de aventuras.
Otro de sus papeles míticos, en 'El Gran Gatsby', lo convirtió en un ricachón de los años 20. Aquí Redford siempre será recordado por el traje de baño que llevó. De hecho, la película fue galardonada con el Oscar al mejor vestuario.
Nominado varias veces a los Premios Oscar, lo ganó como director de la película 'Gente corriente', además en 2002 recibió el Oscar honorífico por su trayectoria. Con su esmoquin, el actor, seguía derrochando estilo, junto a Barbra Streisand, junto a la que rodó 'Tal como éramos'.
Robert Redfod también interpretó a Bob Woodward, el periodista de investigación más conocido del mundo, por destapar el Watergate que acabó con el presidente Richard Nixon. Compartió cartel con Dustin Hoffman. Ambos encarnaron el estilo de los periodistas de aquellos años, con camisas, corbatas y trajes de chaqueta.
A principios de los 90, Robert Redford se convirtió en un rico millonario que ofreció un millón de dólares a un matrimonio, si la mujer pasaba con una noche con él. En 'Una proposición Indecente', el actor compartió cartel con Demi Moore.
En 1998, interpretó a un entrenador de caballos en 'El hombre que susurraba a los caballos'. Con un total look denim, el actor compartió cártel con una jovencísima Scarlett Johansson.
Uno de los complementos de moda que solía lucir el actor eran las gafas de sol. Su modelo favorito, el aviador de Ray-Ban.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete