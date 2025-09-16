Hollywood llora a Robert Redford: «Ha muerto un genio»

Ha muerto Robert Redford, y desde hoy hasta la eternidad, su nombre es ya leyenda del cine. Desde sus icónicos papeles de los años 70 y 80, hasta su salto a la dirección o su labor como 'padrino' del cine alternativo de Hollywood desde 'su' Festival de Sundance, Robert Redford ha marcado el último medio siglo del cine. Por eso hoy, tras su muerte, ese mismo mundo le rinde homenaje.

«Robert Redford tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor», declaró Donald Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca después de que un periodista le informara de la muerte de Redford. «Hubo un periodo en el que era el más popular. Era genial».

Galería. Fotogalería: Una vida dedicada al cine

«Nuestra película, CODA , atrajo la atención de todos gracias a Sundance. Y Sundance se hizo realidad gracias a Robert Redford. Un genio ha fallecido. Descanse en paz, Robert», escribió la actriz Marlee Matlin.

«Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años», ha lamentado Stephen King en Twitter.

Robert Redford ganó tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002. A lo largo de su carrera dejó papeles estelares en cintas como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'El golpe' (1973), 'Nuestros años felices' (1973), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'Todos los hombres del presidente' (1976). Con 'Gente corriente' (1980), su debut como director, ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.

La cuenta oficial del Lincoln Center en redes calificó a Redford como «un verdadero ícono de la gran pantalla, un incansable defensor de los artistas cinematográficos emergentes…».

[Noticia en ampliación]