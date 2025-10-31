Javier Rey: «Tengo una maravillosa rutina de belleza que consiste en hacer deporte a diario»

A Javier Rey la popularidad le llegó a raíz de la serie de Antena 3 'Velvet', aunque antes ya había interpretado pequeños papeles en 'Amar en tiempos revueltos' o 'Valderrei'. Su mayor éxito, hasta el momento, ha sido gracias a 'Fariñas', donde ... se metió en la piel del narcotraficante Sito Miñanco. Desde entonces, no ha dejado de trabajar, tanto en series ('Los pacientes del doctor García', 'Hache', o 'La frontera') como en películas ('El verano que vivimos', 'El silencio de la ciudad blanca' y 'Singular', que estrena el 28 de noviembre). Muy discreto con su vida privada, el actor se ha convertido también en los últimos años en un referente de estilo.

En las alfombras rojas suele ser el mejor vestido, con un estilo muy personal que aúna la elegancia con ciertas estridencias. Desde hace varios años, además, es embajador de la firma de relojes de lujo, Longines, que acaba de inaugurar su primera boutique en España. Con motivo de la apertura oficial de esta tienda, que se ubica en la Milla de Oro de la capital, en la calle José Ortega y Gasset, 15, charlamos con el actor gallego sobre trabajo, pero también lujo, moda y cuidados.

- ¿Cómo acaba estudiando interpretación en Madrid un chico que nace en Noia?

Me hice amigo de personas que se dedicaban a esto, poco a poco, jugando con ello, acabé con la necesidad de aprender el oficio, sin ninguna pretensión. Le debo estar aquí a otra gente que me abrió el camino, haciendo teatro amateur y cosas así.

- ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Galicia?

Tengo miles de recuerdos, pero todos pegados a mi hermano mayor. Tengo un hermano que tiene un año y medio más que yo, y no tengo una sola foto o un solo recuerdo en el que no esté él. Con él en bicicleta, a la playa, a hacer trastadas… Hoy en día mantenemos el vínculo, es mi hermano mayor y va a hacer de hermano mayor hasta que tengamos 90 años.

Javier Rey en la inauguración de la primera boutique de Longines en España. GTRES

- ¿Y de tus primeros años en Madrid?

Creo que fue una época preciosa, pero en ese momento no fui capaz de verlo. Todo era nuevo, en la escuela de interpretación, conocí a un montón de gente que pretendían ser directores, escritores, actores… Fue una época de mucha creatividad e inocencia, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo.

- ¿Cómo has conseguido mantenerte en primera línea en un mundo complicado como es la interpretación?

No hay una fórmula, no hice nada diferente a lo que hicieron los demás. Pero me di cuenta, desde e principio, que lo único que me podía garantizar algo era ser el mejor actor posible. No conozco a ningún buen actor que no tenga un cierto grado de continuidad. Tuve presente siempre que tenía que aprender a ser bueno, he trabajado y sigo haciéndolo para darle la mayor honestidad al personaje que me toca interpretar, para que el personaje esté vivo, y no sea yo, si no los personajes lo que vea el público.

- ¿Eliges tus papeles o te eligen a ti?

Depende… Cada año que va pasando tengo más abanico y posibilidades de hacer lo que me apetezca. Me gusta que las elecciones se basen en poder alejarme de lo último que he hecho. Intento ponerme a prueba en diferentes registros, salir de esto que se llama zona de confort. Si me ofrece algo muy parecido a un papel que acabo de hacer, tengo tendencia a no querer hacerlo. Además, también elijo por necesidad. Al año que viene estreno una comedia, que quise hacerla porque era una necesidad. Me di cuenta de que me gustan tanto los personajes que tienen un calado tan grande que llevaba cuatro años sin hacer comedia y me entró esa necesidad.

"Intento ponerme a prueba en diferentes registros a la hora de elegir mis personajes, y salir de lo que se llama zona de confort" Javier Rey

- ¿Cuál ha sido tu personaje más difícil?

Todos tienen un grado de complejidad grande, pero tampoco me suelo quedar anclado en mis personajes. El personaje más difícil es el que me toca interpretar en cada momento, por ejemplo, ahora sería el de la película 'Singular'. Pero para mí no hay un personaje fácil, si lo consideras fácil, vas a tener un problema, porque no has buscado lo suficiente para encontrar lo que le pasa realmente al tipo.

- ¿Te gustaría trabajar en Estados Unidos?

Yo no voy a tomar la decisión de irme allí, lo dejo en base al proyecto. Ahora está tan globalizado todo que cualquiera de mis series y películas se ven en Estados Unidos. Si el proyecto me lleva allí, iré, lo rodaré y me volveré, no tengo interés en vivir en otro lugar que no sea España. Pero igual que tengo que vivir en el lugar donde ruedo, si toca allí, iría sin problema.

- ¿Qué es lo peor de ser famoso?

La falta de intimidad, que te significan en lugares donde no te apetece. A veces no hace falta que te paren, pero entrar en un lugar, y que empiecen a hablar bajito, a mirarte… es algo extraño.

Luego tiene cosas muy bonitas...

- ¿Cuáles?

Más que el ser famoso, es el tener reconocimiento. No todo el mundo tiene la posibilidad de que le digan lo bien que ha hecho su trabajo. Muchos trabajos se normalizan, y pasan los años y nadie recibe la compensación emocional que merece. Yo sí la tengo y mucho, de gente que ve mis películas y series, que me paran, me cuenta que la vieron con su madre, que les ayudó a pasar un buen rato… Me gusta ese reconocimiento.

Javier Rey con sus relojes favoritos: el nuevo Longines Ultra-Chron Classic, una reinterpretación moderna del legendario modelo de 1967; y el Longines Legend Diver, un reloj de buceo. DR

- Te has convertido también en un referente de estilo, ¿te interesa la moda?

Siempre me ha interesado la moda, la veo como una manera de expresarte. Yo no sigo la moda en el sentido de ponerme los pantalones que se llevan, yo lo que hago es acomodar la moda a mí. Pero escoger una camisa, un jersey o un pantalón, es una manera de expresarse. Además, respeto mucho a las personas que se dedican a crear desde un lienzo en blanco ropa, relojes, joyas… esas personas que tienen una idea y la desarrollan hasta crear cosas bonitas. Desde lo creativo, la moda me encanta, y la pongo a la altura de construir un personaje.

- Para el día a día, ¿con qué outfit te sientes más identificado?

No tengo un outfit muy concreto pero he ido reduciendo el armario. Soy bastante minimalista, me gusta lo monocromático, tiende a simplificar todo. Me siento más cómodo en lo sencillo, pero siempre intento que lo que me ponga tenga un significado. En general, como voy hoy, un pantalón chulo que me gusta y me resulta cómodo, una camiseta y siempre un reloj, en este caso el Longines Ultra-Chron Classic, una pieza preciosa, simple y cómoda. Y siempre digo no al ruido, al logo, eso no me gusta.

"Desde lo creativo, la moda me encanta, y la pongo a la altura de construir un personaje" Javier Rey

- ¿Y para una alfombra roja?

Me gusta jugar con la moda, dependiendo de dónde vaya, pero siempre sintiéndome cómodo. Una alfombra roja te permite utilizar elementos que en tu día a día no utilizarías, es un código y lenguaje distinto y la creatividad es distinta.

- ¿Algún complemento que nunca falte en tu look?

El reloj. En la inmensa mayoría de las veces es el único complemento que llevo. De vez en cuando he usado algún broche, pero el reloj es lo que suelo usar únicamente.

- ¿Cómo te gustan los relojes?

Depende del momento… Aunque más que cambiar a diario, me gusta usar modelos que sirvan para muchas cosas, suelo coger un reloj y exprimirlo durante semanas. Ahora mismo con el Ultra-Chron Classic, me siento cómodo para estar en la entrevista, para ir a comprar, para promocionar mi próxima película, para llevarlo a una alfombra roja...

Javier Rey, en la alfombra roja GTRES

- ¿El reloj como complemento de moda, o para coleccionar?

Lo veo más que un complemento, definirlo así se queda pobre. Lo veo de una manera diferente a hace unos años, de una manera más romántica. No me pongo un reloj porque queda bien, tiene que tener también un componente emocional.

- ¿Te gusta cuidarte?

Tengo una maravillosa rutina de belleza que es que hago deporte a diario, es la mejor rutina que puedes tener. Llevo haciendo deporte desde que tengo uso de razón y no voy a dejar de hacerlo. El daño colateral es la buena salud, y tener un buen aspecto. La base de todo es tener unos buenos hábitos deportivos y de alimentación, luego evidentemente, me cuido también con cremas, pero el groso es un modelo de vida bastante saludable.

"Para mí el lujo es un componente a compartir y a experimentar con la gente que quieres" Javier Rey

- ¿Qué deporte practicas?

Todo lo que implique movimiento, ya sea ir al gimnasio, correr, o practicar deportes de competición con amigos. He jugado a fútbol, a tenis, voy al gimnasio, he hecho maratones. Depende del momento y de dónde esté practico uno u otro. Pero tiene que ser a diario.

- ¿Qué es el lujo para ti?

Al lujo siempre se le pone el componente de cosas caras e inalcanzables. A mi modo de ver es una perversión del propio concepto de lujo. Creo que cada uno marca lo que es, dependiendo de los valores que te hayan dado, y no solo según la economía. La base es que este tipo de experiencias las puedas compartir con la gente que tienes a tu alrededor. No vale de nada poder acceder a cosas, y disfrutarlas uno solo, eso no es lujo. Para mí el lujo es un componente a compartir y a experimentar con la gente que quieres y deseas que haga esas cosas contigo.