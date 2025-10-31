Suscribete a
Javier Rey: «Tengo una maravillosa rutina de belleza que consiste en hacer deporte a diario»

Es uno de los actores españoles más prolíficos y también uno de los mejor vestidos, y entre sus complementos nunca falta un reloj suizo

Al Pacino y Robert de Niro, de nuevo juntos para protagonizar una campaña de moda de lujo

Javier Rey.
Araceli Nicolás

A Javier Rey la popularidad le llegó a raíz de la serie de Antena 3 'Velvet', aunque antes ya había interpretado pequeños papeles en 'Amar en tiempos revueltos' o 'Valderrei'. Su mayor éxito, hasta el momento, ha sido gracias a 'Fariñas', donde ... se metió en la piel del narcotraficante Sito Miñanco. Desde entonces, no ha dejado de trabajar, tanto en series ('Los pacientes del doctor García', 'Hache', o 'La frontera') como en películas ('El verano que vivimos', 'El silencio de la ciudad blanca' y 'Singular', que estrena el 28 de noviembre). Muy discreto con su vida privada, el actor se ha convertido también en los últimos años en un referente de estilo.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

