A subasta un reloj de bolsillo Patek Philippe que perteneció a Al Capone

El 10 de junio la casa de subastas Sotheby's pondrá a la venta varios relojes raros de gran valor entre los que se encuentra una auténtica joya de coleccionista, un reloj de bolsillo de Patek Philippe que perteneció a nada más y nada menos que al gánster más destacado de la historia que tantas y tantas películas ha inspirado, Al Capone. El precio estimado de venta de esta pieza única está entre los 80.000 y los 160.000 dólares (entre 70.000 y 140.000 euros al cambio actual), aunque podría superarlo con facilidad, dada su historia.

El reloj tiene en el reverso 90 diamantes que forman las iniciales de su dueño sotheby's

Este modelo es una excepcional representación de la extravagancia por la que era conocido el temido jefe de la mafia de Chicago, quien por supuesto tenía gustos caros y atesoraba todo tipo de objetos de lujo entre los que no faltaban una amplia colección de relojes. Este desechó la caja original de dicho ejemplar por ser sencilla para encargar una nueva a medida de 42mm de diámetro que estuviese hecha de platino macizo. La esfera, que no ha envejecido muy bien –el minutero no está–, presenta un diseño open face con números Breguet y la firma larga de la época.

Pero, sin duda, la parte más llamativa de este modelo que data de alrededor del año 1919 es el reverso donde Al Capone blasonó 90 diamantes de talla única que forman sus iniciales AC en estilo Art Déco.

El reloj se entrega junto con un documento de procedencia de la subasta de Witherell firmado por Barbara Mae Capone, evento que tuvo lugar en 2021 en el que ya se vendió por 229.900 dólares junto a otros 200 objetos personales del que fue el enemigo número uno de Estados Unidos.

Este diseño de Patek Philippe fue personalizado por el mafioso sotheby's

La joya de la subasta

Pero, la pieza que alcanza la cifra estimada más alta de todas no es la joya de Al Capone sino un Patek Philippe considerado como uno de los relojes más icónicos e históricamente significativos jamás producidos por la compañía suiza. Se trata de la referencia 2499 'Second Series' en oro rosa (solo se hicieron 9 unidades en este acabado de las 349 fabricadas en 35 años) comercializada y firmada por la distinguida casa italiana Gobbi Milano cuyo precio de venta estimado está entre 3 y 5 millones de dólares (entre 2,6 y 4,3 millones de euros al cambio actual).

Este ejemplar fue lanzado al mercado en 2007 por la familia propietaria original en una subasta realizada en Ginebra por Christie's donde alcanzó los 2,7 millones de francos suizos y 15 años después reapareció en Hong Kong donde su preció aumentó considerablemente hasta los 7,75 millones de dólares estableciendo un récord para dicha referencia.

