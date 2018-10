¿Cómo elegir un buen diamante?

Es muy importante comprar una piedra preciosa a la luz del día, un día de buen tiempo y con exposición hacia el norte. Es en estas condiciones en las que aparecerá el verdadero color del diamante.

A falta de estas condiciones será preferible utilizar una lámpara que de una luz similar a la luz del día. En toda buena joyería se podrán encontrar lámparas de luz fría, que sirven para la selección de los diamantes. Los tubos fluorescentes no son recomendables.

-Deberá exigir un certificado gemológico de los diamantes cuyo peso sea superior a 0,50 quilates. Debe estar emitido por uno de estos laboratorios de gemología de fama internacional:

GIA (Gemological Institute of America) / HRD (Hoge Raad voor Diamant) / IGI (International Gemmological Institute) / AGS Laboratories / EGL (European Gemological laboratory) / EGL USA

Este informe gemológico incluye todas las principales características del diamante, es un verdadero carné de identidad del diamante y no puede ser confundido con otro.

Pero un certificado no es una garantía de calidad porque, en efecto, un diamante puede tener un certificado pero ser de mala calidad (mala pureza, colores, proporciones, pulimentado, simetría, fluorescencia, etc.). De ahí la importancia de saber « descifrar » un certificado y de leerlo cuidadosamente. Una pequeña frase en el certificado, del tipo Clarity enhanced o Color enhanced, deberá hacerle reaccionar inmediatamente, ya que, comentamos más arriba hará que el valor del diamante caiga estrepitosamente.

- No hay que tomar en consideración solamente los 4 criterios principales del diamante (peso, color, pureza, talla) en el momento de la compra. Las proporciones del diamante, su fluorescencia o su acabado son otros tantos criterios importantes.

Un diamante de pureza muy buena y de color muy bueno, pero que tiene una fluorescencia muy fuerte o una proporción calificada como « Poor » (pobre) verá reducido su precio de manera importante:

Escoja un diamante de fluorescencia « None » (Ninguna) o « Slight » (Ligera) y evite los diamantes de fluorescencia « Strong » (Fuerte), de proporciones « Very good » (Muy buenas) o « Good » (Buenas) y de acabado « Very good » (Muy bueno) o « Good » (Bueno) y evite el acabado calificado como « Medium » (Medio) o « Poor » (Imperfecto).

- En cuanto al color del diamante, se aconseja escoger un diamante cuyo color esté comprendido entre D e I.