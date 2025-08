El Rey ha llevado en Mallorca la prenda estrella de la temporada en el armario masculino

Hace ya unos años que la etiqueta de la recepción que los Reyes de España llevan a cabo en el Palacio de Marivent con miembros de la sociedad mallorquina viene siendo más relajada estéticamente. Este año, conscientes del calor habitual en estas ... fechas, la Casa Real flexibilizó el protocolo de vestimenta para los hombres dando la opción de asistir al encuentro como opciones como camisa clara con cuello o guayabera, la prenda protagonista de este artículo y que el Rey Felipe no dudó en lucir con la elegancia que le caracteriza.

Combinada con un pantalón oscuro, la prenda que lució el Rey está confeccionada en tejido natural manteniendo la estructura clásica de este tipo de prendas. Esta camisa refuerza sin duda esa imagen de elegancia relajada que ya se ha convertido en su seña de identidad durante el verano y que combina perfectamente con los estilismos del resto de la familia.

Los Reyes de España durante la recepción en el Palacio de Marivent Gtres

¿De dónde viene la guayabera?

El origen de la guayabera sigue siendo un confuso y son varias las regiones que se disputan el origen de esta prenda desde México y otros países latinoamericanos hasta las Filipinas; sin embargo la teoría más extendida sitúa su nacimiento en Cuba hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX. La guayabera o guayabana es una prenda de vestir tradicional de las costas caribeñas. Generalmente es una camisa de manga larga con cuatro bolsillos, dos en la pechera y dos en los faldones, dos alforzas verticales al frente y se lleva por fuera del pantalón. Los tejidos más comunes son lino y algodón aunque también se fabrican en seda o telas sintéticas. Entre algunas anécdotas de esta prenda, hay quien dice que debe su nombre a que un trabajador del campo pidió a su mujer que le cosiera varios bolsillos a la camisa en los que poder guardar la fruta, las piezas de frutas en cuestión eran 'guayabas', una fruta tropical a la que este tipo de camisas podría deber su nombre.

El Rey con guayabera en Cuba en 2011, en Menorca y en Sevilla en 2020 ABC

En los países del Caribe, las guayaberas constituyen una vestimenta de etiqueta y se suelen llevar en ceremonias formales, desde bodas hasta funerales, indistintamente si es de día o de noche. Son muy populares y usadas en todo el caribe desde Cuba, República Dominicana o Puerto Rico hasta México, Panamá o Venezuela, entre otros países.

La última tendencia

Guayabera de Scalpers (59,90€), camisa Guayabera li-co cruso, de Scotta (89,90€) y guayabera de 100% de lino de Old Jeffrey (90,97€) D.R.

Este tipo de camisas son una de las mejores opciones para afrontar las jornadas veraniegas con un estilo impecable. Llevan varios años en tendencia, el propio Rey ya lució un modelo similar también en Mallorca y durante el verano de 2024 y lleva años llevándola en actos institucionales como en su visita a Cuba en 2019 y otras cumbres iberoamericanas. Esta temporada estival la encontramos entre las propuestas de marcas 'made in Spain' de hombre como son Old Jeffrey, Scotta o Scalpers, ambas marcas con estética actual que no dudan en incorporar el que parece haberse convertido en un imprescindible en el fondo de armario masculino.