Un preservativo de lujo, la nueva excentricidad de Yves Saint Laurent

La excentricidad se está convirtiendo en tradición en la Semana de la Moda de París. Las grandes marcas, ansiosas de ver su nombre en los titulares, aprovechan el cierre de los eventos más prestigiosos para romper las reglas y exhibir sus creaciones más pintorescas. La creación de Yves Saint Laurent fue una de las más comentadas: una lujosa línea de preservativos.

Condones de lujo - ©Yves Sai9nt Laurent

Con esta boutade la marca perseguía crear conciencia social y abogar por la salud sexual dándole la prioridad propagandística que parecen estar olvidando las instituciones. Desde la década de 1980 cuando enfermedades venéreas mortales como el SIDA veían caer a toda una generación de jóvenes las campañas de concienciaciación giran en otras direcciones y, sin embargo, el VIH sigue siendo una pandemia mundial.

La casa francesa, liderada ahora por Anthony Vaccarello, envió un comunicado a los medios de comunicación en el que expresaba su deseo de alentar a los seguidores de su firma practicar sexo seguro para evitar tanto contraer como expandir enfermedades de transmisión sexual. Promover el sexo seguro se ha convertido en la causa de la firma de lujo.

¿Cuándo, cómo y dónde comprarlos?

Para todos los gustos - ©Yves Sai9nt Laurent

El condón de Saint Laurent está envuelto en un envases de diferentes diseños: el sobre uno de ellos es de un sofisticado color dorado. Para los más salvajes se imprimió en animal print, los románticos elegirán motivos de corazones y, para los seguidores de un estilo más sobrio y geométrico el envase de líneas les resultará discreto, eficaz y elegante.

Los preservativos de la marca francesa pueden adquirirse en las boutique se la "maison" solo estarán disponibles en la concept store Saint Laurent RiverDroite en París y Los Ángeles por dos euros la unidad.

Otros preservativos de alta costura

No es la única marca de moda de lujo que apuesta por lanzar al mercado una colección de estos productos sanitarios con su sello: Los condones de Marc Jacobs tuvieron mucho éxito en 2008. El lema de su campaña era: «¡Recordad! La seguridad es primero».

En 2018 Alexander Wang colaboró con la marca Trojan para crear una colección de profilácticos que vistieran el miembro viril con la marca personal del diseñador estadounidense.

Yves Saint Laurent y el falo

Una colección de joyas con forma de pene - ©Yves Saint Laurent

La colección de joyas más controvertida de Yves Saint Laurent rendía homenaje al falo: se trata de una coleción de pendinetes y collares con forma de penes. No hay lugar para las dudas, no es que lo parezcan, que la forma se asemeje o que se intuya la silueta: el diseño es claro y conciso, como lo ha sido la intención de la firma, que poco ha tardado en crear la polémica desatando el debate en redes sociales.

- ©Yves Saint Laurent

La colección se compone de unos pendientes y un collar a juego. Los pendientes, de latón dorado, están hechos en Italia y tienen grabado 'Saint Laurent Paris' en la parte posterior, su precio es de 245 euros. La otra parte de la colección es un collar de cadena larga con el mismo elemento pero algo más grande, hecho también en latón y con una pequeña figura de YSL al final del cierre, en este caso su precio es de 595 euros. El insólito conjunto joyero solo puede adquirirse en las tiendas físicas de Yves Saint Laurent, aunque en su web tienen todos los detalles.

La firma francesa se sube así al carro de piezas "excéntricas" por las que están apostando las marcas de lujo, entre ellos el ladrillo de Supreme, el estropajo de Isabel Marant, el clip de Prada, los guantes de fregar de Calvin Klein o las múltiples prendas y accesorios de Balenciaga.

¿Estretegia de márketing? ¿giro inesperado de la moda? No cabe duda de que el lanzamiento de este tipo de piezas (a las que normalmente acompaña un precio elevado en consonancia con la marca a la que pertenecen), no deja indiferente a nadie y los comentarios tanto de detractores como de adeptos no se han hecho esperar.