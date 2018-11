Yves Saint Laurent lanza una colección de joyas con forma de pene

Yves Saint Laurent ha lanzado una controvertida línea de joyas con pendinetes y collares con forma de penes. No hay lugar para las dudas, no es que lo parezcan, que la forma se asemeje o que se intuya la silueta... El diseño es claro y conciso, como lo ha sido la intención de la firma, que poco ha tardado en crear la polémica desatando el debate en redes sociales.

Collar de YSL con forma de pene - © D.R.

La colección se compone de unos pendientes y un collar a juego. Los pendientes, de latón dorado, están hechos en Italia y tienen grabado 'Saint Laurent Paris' en la parte posterior, su precio es de 245 euros. La otra parte de la colección es un collar de cadena larga con el mismo elemento pero algo más grande, hecho también en latón y con una pequeña figura de YSL al final del cierre, en este caso su precio es de 595 euros.

El insólito conjunto joyero solo puede adquirirse en las tiendas físicas de Yves Saint Laurent, aunque en su web tienen todos los detalles.

La firma francesa se sube así al carro de piezas "excéntricas" por las que están apostando las marcas de lujo, entre ellos el ladrillo de Supreme, el estropajo de Isabel Marant, el clip de Prada, los guantes de fregar de Calvin Klein o las múltiples prendas y accesorios de Balenciaga.

Pendientes de YSL con forma de pene - © D.R.

¿Estretegia de márketing? ¿tendencia de temporada? o ¿un giro inesperado de la moda? Lo que no cabe duda de que el lanzamiento de este tipo de piezas (a las que normalmente acompaña un precio elevado en consonancia con la marca a la que pertenecen), no deja indiferente a nadie y los comentarios tanto de detractores como de adeptos no se han hecho esperar: