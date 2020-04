Prendas que puedes comprar en tiempos del coronavirus y aprovechar también cuando acabe la cuarentena

A pesar de que en China la cuarentena llevaba instaurada varias semanas, lo cierto es que la reclusión en casa ha pillado desprevenido a la mayoría de los españoles, y en lo que a moda se refiere, también. Las firmas atraviesan un gran bache económico debido a la falta de demanda mientras que la gente apenas se atreve a comprar por miedo a la incertidumbre.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y si intentamos mirarle el lado positivo a la situación, las horas en las que estamos en casa pueden servir para que organices mejor tu vestidor de cara a cuando todo termine e incluso elaborar nuevos looks llenos de fuerza. Ya explicamos en otro artículo que si quieres que sea lo más llevadero posible tienes que dejar a un lado el pijama y el chándal e intentar marcar una rutina y vestirte, aunque no vayas a salir. Te aseguramos que te verás bien y te sentirás mejor.

Es el momento de optar por opciones de algodón, cortes fluidos y diseños más informales con los que estés cómodo y no pierdas la elegancia. Los trajes abren paso a los jerséis finos, camisetas básicas, jeans y chalecos; opciones que te resultarán útiles hoy mismo y también el resto de la primavera, cuando por fin salgas a la calle. Es más, puedes aprovechar e ir de comprar aprovechando que en este periodo te ahorras los gastos de envío. Solo te hacen falta 10 prendas para que tu vestidor se transforme en el mejor armario de cuarentena y post-confinamiento que te mostramos a continuación.