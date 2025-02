Las pérdidas millonarias de las marcas de lujo que han dejado de operar en Rusia

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrani a está poniendo al mundo en jaque, ya no solo en lo que concierne a los daños que se están produciendo en ambos países, sino al impacto económico que supone dentro y fuera de sus territorios las diferentes ... industrias que allí operan. El mundo de la moda, y en especial el sector del lujo, prácticamente desde que comenzasen los enfrentamientos, ha mostrado su apoyo a Ucrania en un periodo en el que no han cesado los eventos entre ‘fashion weeks’ y entregas de premios. Además de manifestaciones por todo el globo, los donativos no han cesado por parte de diferentes asociaciones y marcas. Pero otras han ido más allá y han tomado la decisión de dejar de operar en Rusia, hasta que al menos la situación vuelva a la normalidad.

Con esta decisión no hay duda de que su mercado -que ya había recuperado casi los niveles premios a la pandemia- sufrirá las consecuencias de dichas ausencias. Las que abrieron la veda fueron las plataformas de venta online de firmas de lujo, Net-A-Porter y Yoox (que pertenecen al mismo grupo), que lo anunciaron con este mensaje en su web el pasado miércoles: «Debido a la situación actual, no podemos completar nuevas compras en tu país. Todos los pedidos han sido suspendidos hasta nuevo aviso», manifiestaron. Burberry fue la siguiente firma que tomó la decisión de seguir la misma estela, anunciando la clausura de sus tiendas (cuatro en concreto, situados en Moscú y San Petersburgo) el jueves. «Nuestra prioridad es apoyar a nuestro equipo y a nuestros socios, especialmente en Ucrania y Rusia», contaron. Tienda de Hermès en Moscú © Gum La siguiente en sumarse fue Hermès , que anunció que cerraba temporalmente sus tres establecimientos rusos ya que estaban «profundamente preocupados por la situación en Europa en ese momento». Chanel también hizo lo propio y explicó que había clausurado sus seis puntos de venta. «No enviaremos mercancía, cerraremos nuestras tiendas, y ya hemos suspendido nuestro ecommerce». El viernes, el Grupo LVMH también explicó que cerraba sus tiendas (entre las que figuran por ejemplo, además de Louis Vuitton, Fendi, Dior, Bvlgari, Chaumet, Fred, Hublot, TAG Heuer o Zenith), igual que Kering (que lleva Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen o Stella McCartney, entre otras), que el sábado tomó la misma determinación. Otro potente grupo de lujo que tampoco trabajará en Rusia es Richemont , en cuyo portfolio de firmas destacan Chloé, Ralph Lauren y marcas relojeras como Cartier, Jaeger LeCoultre, Roger Dubuis o Vacheron Constantin. Las firmas más asequibles también se suman Nike es otra de las que afirma no poder «garantizar la entrega de productos a sus compradores a Rusia», mientras que Adidas ha puesto fin a su patrocinio que comenzó en el año 2008 al equipo nacional ruso de fútbol. Muchas 'low cost' también se han sumado. Como Inditex, que ha cerrado sus 502 tiendas de Zara en Rusia (además de las del resto de marcas), cosa que también ha hecho Mango, que además está realizando un seguimiento de todos sus empleados en Ucrania, además de haber donado 100.000 euros a la Cruz Roja. Por su parte Asos también ha suspendido sus ventas en el territorio ruso, igual que su competencia, Boohoo, y el , que tampoco opera ya en el país. Noticias relacionadas La fortuna y los excéntricos lujos que rodean a Román Abramóvich

