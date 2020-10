Las firmas de calzoncillos imprescindibles para los amantes del buen gusto

Derek Rose

Calzoncillos de Derek Rose - © Instagram @derekroselondon

Esta marca británica no se debe confundir con el otrora estrella de la NBA, Derrick Rose. Nada tiene que ver con el exjugador de los Chicago Bulls más allá del nombre, de hecho.

Derek Rose London apuesta por los diseños con estampados tradicionales como las rayas o los cuadros -también vende modelos lisos- fabricados con la máxima calidad, desde el primer detalle al último del proceso de producción.

Zimmerli

Ropa interior de Zimmerli - © Instagram @zimmerli_switzerland

Aunque Jamie Dornan cobró por lucir otros calzoncillos, en la peli que le hizo famoso, 'Cincuenta sombras de Grey', luce en realidad unos calzoncillos básicos de la firma suiza Zimmerli, cuya producción destaca especialmente por la calidad del algodón y el resto de materiales con el que diseñan y fabrican sus productos de ropa interior y ropa de cama.

No esperes encontrar diseños muy llamativos, pero sí muy funcionales y de un nivel técnico inmejorable.

Hanro

Ropa interior de Hanro - © Instagram @hanro

En la línea de Zimmerli pero un poco más económica, Hanro es otra firma suiza especializada en ropa interior y de cama que centra todos sus esfuerzos en la calidad de sus productos, apostando por diseños básicos y elegantes en su mayoría, aunque es cierto que sí se pueden encontrar algunas licencias en forma de modelos estampados dentro de su colección de ropa interior masculina.

The cool cactus

Calzoncillos de The Cool cactus - © Instagram @thecoolcactus

En España también existen marcas especializadas en ropa interior masculina. Una de ellas es The cool cactus, firma que es fiel reflejo del gusto tan nuestro por la alegría y la diversión. Sus diseños elaborados en algodón 100% son especialmente cómodos y sobre todo muy personales. Tanto que podríamos bautizarlos como los calzoncillos que parecen bermudas.

Si te gustan los estampados divertidos, esta es tu firma.

Schiesser

Calzoncillos de Schiesser - © Instagram @schiesser

Nada que ver con la línea mediterránea de The cool cactus, pero manteniendo el nivel sobresaliente en cuanto a la calidad textil se refiere, encontramos en Alemania a la firma Schiesser, que tiene mucho en común con las dos firmas suizas que hemos incluido en la lista.

Diseños clásicos, elegantes, básicos en la mayoría de casos, de esos que retrotraen al pasado y que son calzoncillos que nunca te dejan en evidencia.

Zero defects

Ropa interior de Zero defects - © Instagram @zdcerodefects

Aunque no lo parezca por su nombre, ZD es una compañía ‘made in Spain’ que produce de forma artesanal sus calzoncillos en Mataró utilizando siempre materia prima de primera calidad. Ideales, tal y como destacan con razón en su página web, para llevarlos todo el día con independencia de lo que marque la agenda -hasta para hacer deporte-, los diseños de Zero Defects garantizan calidad y confort, además de un amplio abanico de opciones en cuanto al tipo de calzoncillo.

Sus diseños, en la línea de la mayoría de las firmas de esta lista, son sencillos, en tonos neutros, infalibles en definitiva.

CDLP

Calzoncillos de CDLP - © Instagram @CDLP

Ya te hablamos en su día de esta firma sueca especializada en productos textiles para el hombre que une artesanía, lujo y sostenibilidad como sus señas de identidad. Sus bañadores no pueden gustarnos más, y gracias a ellos hemos descubierto que su ropa interior mantiene el mismo nivel, y es tan innovadora o más que estos.

Fabricados en Lyocell, una fibra orgánica derivada de la pulpa de madera que es biodegradable según explica la firma en su página web, sus calzoncillos se ajustan mejor, son duraderos y, lo más importante, son muy transpirables.