Los calcetines blancos que tu padre llevaba en los 90 han vuelto y son pura tendencia

Cuando las deportivas empezaron a imponerse en el calzado urbano para el ocio, allá por los años 80 entre los jóvenes y también entre generaciones más allá de los veinteañeros a partir de los 90, los calcetines eran blancos, altos y de deporte. Lo único que los diferenciaba era la calidad de los mismos y el logo, porque todas las marcas de la época tenían su modelo. Como mucho, aquellos que no tenían la suerte o simplemente no querían llevarlos de marca, se paseaban con aquel mítico diseño rayado en horizontal en su parte superior. Rayas que luego durante muchos años se escondían debajo de los pantalones y que más tarde desaparecieron junto a buena parte del propio calcetín, que pasó a ser únicamente una funda interior para que no sudara el pie - o directamente desapareció en muchos casos-.

Pero, de repente, en los últimos años, con el boom definitivo de la cara más atrevida y desenfadada de la moda urbana, el calcetín ha reivindicado un papel muy distinto al que siempre tuvo: primero con los diseños coloridos y estampados con cualquier cosa que puedas imaginar, y ahora con el regreso del primer calcetín deportivo que dio su salto al street wear: el blanco de caña alta.

Los calcetines blancos deportivos serán tus nuevos favoritos - Instagram @matthew_noszka

El modelo perfecto

Hay debate con esto de las cañas, porque al diseño del calcetín que nos referimos, justo al ras de “la bola del gemelo”, es de caña media para otras voces. El motivo es que hay otra caña incluso más larga, tipo media hasta la rodilla, pero igual que esto es cierto, también lo es que hay dos medidas por debajo de nuestro protagonista, la que cubre el tobillo y la que va por debajo de este. Por eso, parece que ambas denominaciones tienen sus argumentos a favor y en contra. Conviene, en todo caso, para evitar confusiones, que la caña alta de la que hablamos no cubre todo el gemelo.

Este es el calcetín que ya se empezó a llevar el verano pasado, pero ya sabemos que desde que algo se empieza a llevar hasta que se convierte en tendencia en la calle suele pasar una temporada. Esa temporada ya ha pasado y los calcetines deportivos blancos han conquistado la moda esta primavera. Y en verano, de la mano de las bermudas, prometen vivir el mejor verano de sus vidas. Ese protagonismo que hasta ahora habían tenido durante décadas solamente en deportes como el tenis se acabó: esta vez no solo se llevan, sino que toca mostrarlos con orgullo. Pura tendencia.

A las clásicas marcas deportivas que todos tenemos en la cabeza -Nike, Adidas, Fila, Reebok, etc.-, gracias a esa fusión de la moda de lujo con el espíritu urbano, grandes firmas como Balenciaga, Off-White o Gucci, tres de los sellos que abanderan dicha fusión, han creado sus diseños, la mayoría lisos o como mucho rematados con su versión del calcetín de rayas horizontales de toda la vida. Nunca escoger tu preferido resultó tan fácil… o tan difícil, porque la realidad es que todos se parecen muchísimo. Las diferencias entre unos y otros las marcan, más allá de la calidad de la materia prima con la que estén fabricados, pequeños detalles como si está rematado con el logo de una u otra marca o la altura concreta de la caña, que en todo caso debe ser alta.

En looks deportivos se vuelven indispensables - Instagram @marianodivaio

Manual de uso

Hasta aquí, es probable que no te hayamos sorprendido demasiado. Al fin y al cabo, es un calcetín que resulta muy familiar para cualquier hombre. Pero siempre hay una sorpresa en esto de las tendencias, y en este caso concreto es cómo se llevan. Ha llegado un punto donde da igual la zapatilla: tipo chunky, aunque ya no están en su cénit, con cámaras de aire a la vista, de lona, de bota estilo minimalistas y retro, multicolor o lisas; el calcetín blanco deportivo de caña se lleva con todas, sin tener en cuenta a su pareja de baile. Pero lo que probablemente no te esperabas es el giro final, lo verdaderamente noticiable que ha cambiado del año pasado a este. Y es que han pasado a ser el calcetín de moda para acompañar a los zapatos del momento, de suela gruesa de caucho y aire funcional. Sí, la seña de identidad de Michael Jackson lo es del hombre trendy del 2020.

¿Cómo lo ves? ¿Te atreves? Siempre puedes aprovechar que el largo de los pantalones ha vuelto a crecer hasta apoyarse en el calzado. Es una buena fórmula si tienes dudas pero te pica la curiosidad antes de dar el paso definitivo a llevarlos de esta guisa con bermudas o algún pantalón largo tobillero que invite clavar en el contraste del negro de los zapatos y el blanco de los calcetines a cualquier mirada curiosa con la que te cruces.