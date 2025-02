Manual de uso de los calcetines con dibujos Son divertidos y cómodos pero, cuidado, no son bienvenidos en todos los looks. Te contamos cómo, cuándo y con qué llevarlos

Aguacates, paisajes, nigiris, topos, cocodrilos, donuts, limones, rayas, nubes, rostros de barbudos hipsters… la surrealista lista de elementos cotidianos que decoran los calcetines hoy en día da una muestra clara de este complemento es actualmente la prenda del negocio textil más apta para la fantasía. Al principio apenas se veían en un grupo valiente de hombres, muchos de ellos con gusto por lo hipster, pero poco a poco la gente se ha ido animando con esto de los calcetines desenfados hasta tal punto que hay verdaderas disputas entre amigos por ver quién lleva el modelo más original.

El que no se los pone estampados, se atreve con colores que rompen de lleno la monotonía cromática. Los calcetines son el verso libre de la moda masculina. La libertad creativa que ofrecen es total; prueba de ello es que es habitual ver diseños atrevidos hasta con traje, y no solamente en los más jóvenes de la oficina o de los invitados a una boda.

El verso suelto de la moda

Pero, más allá que nos parezcan divertidos, personales incluso, y amables, ¿sabemos usarlos de forma adecuada en combinación con lo que llevamos y en qué contexto? Responde Inma Fernández Domínguez , responsable de estilismo de Atresmedia y coordinadora de estilismo de t.vis.t: "Creo que es divertido en un momento dado meter un calcetín más atrevido que le de un toque informal al outfit, siempre que no estemos hablando de actos oficiales o de ceremonia que requieren ser más riguroso". Para Anitta Ruiz , consultora de imagen y formadora, las claves son "el look que vayas a llevar -más o menos informal- y la personalidad de quien los vaya a utilizar".

Como lees, las expertas no se oponen al uso tan extendido del calcetín estampado o colorido. La de ambas es la opinión más extendida, por lo que no reside ahí el debate sobre los calcetines, sino en su uso dentro de estilismos más formales, sobre todo el traje. Es aquí donde quizá, si hablamos de gusto estilístico, algunos hombres se excedan con según qué modelos de calcetín. "En ese sentido yo soy muy clásica y con traje soy de la que opina que hay que llevar calcetin largo de hilo del color del zapato...", opina Ruiz, aunque también reconoce que "luego llega Justin Trudeau -primer ministro de Canadá desde 2015- y te demuestra que se puede estar estupendo con traje y calcetines de patitos y me desmonta la teoria". Por eso, La consultora de imagen hace tanto hincapié en la personalidad del portador: "Soy de las que sigue pensando que un calcetín azul marino es perfectamente defendible. No hay que buscar excentricidades si no va con tu personalidad ".

En una línea similar se expresa al respecto de la combinación traje y calcetines Fernández Domínguez, aunque con matices, porque para "los trajes modernos o atrevidos me gustan los que llevan estampados discretos como lunares o pequeños dibujos". En cambio, sí está totalmente alineada con Ruiz en el caso de los trajes clásicos, para los que recomienda piezas "de hilo escocés".

¿Por qué olvidamos la funcionalidad?

Más allá del traje, el otro punto de fricción que afecta de forma directa a los calcetines es el que afecta a los partidarios de no llevarlos con según qué looks, aunque el tiempo no acompañe y los pantalones elegidos sean tobilleros. "A mí me da un poco de frío cuando veo a la gente con los tobillos al aire y fuera está lloviendo incluso... Aquí es donde entran en acción los calcetines divertidos (rayas, topos...), que me parecen muy apropiados", argumenta Annita Ruiz, que solo defiende no llevar calcetines en un hombre "para verano y en caso de llevar calzado preparado para ello, como alpargatas o náuticos", exactamente lo mismo que piensa la responsable de estilismo de Atresmedia sobre esta cuestión: "A mí personalmente lo de no llevar calcetines no me encanta salvo que sea on calzado de verano tipo náutico o mocasín y lleves una bermuda, que entonces meterle un calcetín es delicado", puntualiza Inma Domínguez.

Utilizar el sentido común y la practicidad es importante para acertar con el calcetín, que no deja de ser una prenda eminentemente funcional, ya que evita rozaduras, sudoración de los pies y malos olores, y por supuesto aisla del frío. Por todo ello, ya no solo por cuestiones estéticas, suena completamente lógica la postura de las dos especialistas en la materia consultadas. Ambas dejan mucho más margen de maniobra en la elección entre diseñ os atrevidos o clásicos, legitimando de esta forma esta fiebre por el calcetín divertido que vive la moda urbana masculina, aunque marcando ciertos límites que no deberían ser traspasados, límites que básicamente, a modo de síntesis final, se refieren exclusivamente a los contextos más formales. Para todo lo demás, da rienda suelta a tu personalidad, siempre y cuando no la traiciones.