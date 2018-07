El verano es sinónimo de sol y también de agua, y esto lleva a los bañadores a ocupar su espacio reservado en la parte importante del armario durante las próximas semanas.

Muchos hombres prefieren desempolvar esos diseños que hibernan escondidos en el canapé de sus camas hace años, pero lo cierto es que en el terreno baño las tendencias también varían cada temporada pese a lo que muchos creen. El verano del 18 es el de la vuelta a los bañadores de corte surfero, por la rodilla, y sobre todo el verano de los estampados, para todos los gustos posibles, casi tantos como hombres existen.

Si quieres ir a la última, es el momento ideal para jubilar los diseños de corte deportivo; esos que recuerdan a los pantalones de atletismo y que tanto se siguen viendo por las piscinas y playas estos primeros días veraniegos. Las siluetas se simplifican de cara a las próximas semanas, pero se da rienda suelta a la creatividad, que se libera definitivamente dando lugar a una amplia variedad de tonalidades y prints, algo que venía avisando la industria en los últimos veranos.

Cambio de siluetas

Dos son los cortes fundamentales con los que lucir tipo bajo el sol en 2018: por la rodilla o a media pierna. Si no quieres fallar, el corte atemporal a medio camino entre la rodilla y la mitad del muslo es tu opción. De hecho, es una gran elección si eres de los que no disfruta comprando bañadores cada temporada porque es un largo que sobrevive a todas las tendencias. En cambio, si lo tuyo es arriesgar, lo mejor es lucir bermudas largas y sueltas de corte ancho. Es una estética retro ya que recuerda a los bañadores surferos que tanto se veían en el cambio de milenio; aquellos que cada año amenazaban con ser más largos. De momento, no aparecen en escena modelos por debajo de la rodilla, pero sí el clásico bañador estilo surfero justo a la altura de ésta.

Lo mejor de esta simplicidad de formas es que son perfectamente compatibles en un armario. No es un verano por lo tanto para volverse loco. Dos son las opciones favoritas y dado que al menos se necesitan un par de modelos en un armario masculino, la elección ideal es variar ambos largos en tu selección personal para no caer en errores.

La creatividad en ropa de baño queda reservada en exclusiva para los estampados y los colores. Será difícil que alguien no encuentre en el mercado el diseño que más se ajuste a su gusto, ya lo tenga por los modelos lisos, por los cuadros, las rayas marineras, los motivos tropicales, los geométricos o cualquier otro tipo de dibujo. Es tiempo de libertad total en este sentido, ya que diseños clásicos conviven con todo tipo de animal print e incluso de escenas cotidianas veraniegas como si de fotografías se trataran. ¿Te animas a llevar la playa estampada en tu prenda de baño directamente?

El regreso de la logomanía

Dentro de toda esta diversidad decorativa, destaca especialmente una tendencia retro que vuelve junto al largo surfero: la logomanía. Siguiendo la tendencia que tanto juego han dado sobre las pasarelas de prêt-a-porter, los diseñadores de las grandes firmas apuestan también por lucir sus logos en sus prendas de baño. Además, destaca no solamente su regreso a la primera plana de la ropa de baño, sino el tamaño en que lo hace, ya que recuerda a la década de los 2000 cuando lo que importaba era presumir de etiqueta más que de prenda.

En definitiva, un verano que apuesta por una combinación de la sobriedad de las siluetas con la explosión creativa de los estampados y colores, todo ello inspirado en el recuerdo de los primeros años del nuevo milenio.