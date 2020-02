Así entrenarás este 2020 para estar más en forma que nunca

El universo fitness ha sufrido una transformación paulatina sobresaliente en la última década. No somos conscientes de ello porque es parte de nuestro día a día, y cuando se introducen en las rutinas cambios que no son radicales, los asimilamos con naturalidad, pero no significa eso que no existan. La irrupción del trabajo de alta intensidad en intervalos cortos (HIIT), el crossfit, el auge de las disciplinas que combinan el entrenamiento con la meditación y los estiramientos, como el yoga o el pilates, y el gusto por los entrenamientos grupales, son cuatro de los factores que más han transformado este deporte, que comienza el 2020 gozando de una salud excelente.

No se va a detener aquí ni el crecimiento ni la evolución del fitness, que puede presumir de ser una de las disciplinas deportivas más practicadas a nivel amateur. Por eso mismo, debido a su amplísimo target, ha tenido también que abrir sus brazos a nuevas disciplinas. De hecho, la innovación es actualmente una de las grandes tendencias, que también va a ser protagonita en el año que acaba de comenzar. HIIT yoga, pilates cardio o el Siclo, del que ya hablamos en Summum en su día, son tres ejemplos de nuevas disciplinas que han nacido fruto de la innovación al combinar elementos de distintas formas de entrenamiento.

Di sí al entrenamiento personalizado

Pero si hay un elemento dentro del fitness que en 2020 va a terminar de afianzarse, esa es la figura de los centros de entrenamiento personalizado. El gimnasio tradicional no desaparecerá, por supuesto, pero la personalización del entrenamiento ya no es acudir a una clase con 10 ó 12 personas ni tampoco que un entrenador personal te entrene en una sala llena de usuarios a su aire. Los buenos hábitos deportivos empiezan a calar en el deportista amateur, que ya ha asimilado que el éxito reside en hacer las cosas bien, con planificación, con responsabilidad, con un objetivo a medio plazo, con un seguimiento de los resultados, etc., y no tanto en estar dos horas entrenando sin rumbo y sin el apoyo de un entrenador que aporte los conocimientos necesarios para desarrollar el plan.

Este tipo de centros trabajan exclusivamente de forma personalizada con sus clientes, atendiendo solo a las necesidades de cada uno. Los hay que incluyen en su oferta clases grupales, pero son reducidas de verdad. Es importante poner énfasis en lo de reducidas porque hay gimnasios que presumen, con razón, de ofrecer clases colectivas en una horario muy amplio, pero en las que entran decenas de personas. Esto es una opción válida, por supuesto, pero no se puede considerar que es un entrenamiento personalizado, que es la tendencia hacia la que viaja el fitness. Afortunadamente tanto para su salud como para la del sector, esto lo está entendiendo cada vez más gente que ya no quiere entrenar de otra manera que no sea de forma totalmente personalizada.

El auge de los wearables

La otra gran tendencia del 2020 en el mundo del fitness, que de hecho ya está teniendo muchísimo impacto en el entrenamiento, es la aportación de la tecnología. Los famosos wearables también han conquistado el mundo del fitness, al que aportan un plus de calidad gracias a lo fácil que resulta hacer un seguimiento en directo de la sesión y registrar los resultados para poder llevar un control y una medición del rendimiento.

En cualquier caso, la evolución del fitness seguirá en el 2020 hacia la misma dirección y con el mismo ritmo constante pero sin ser vertiginoso. Las circunstancias de la mayoría de los deportistas, cuyas agendas están al límite, sumadas a la efectividad demostrada de este tipo de entrenamiento, hace que el HIIT siga siendo la disciplina protagonista, aunque hay una tendencia a exprimir si cabe un poco más su apuesta por entrenamientos intensos pero reducidos. Se conoce como microHIIT y no deja de ser, más o menos lo mismo, pero en versión supercorta, ya que son sesiones de 10-15 minutos.

Aunque el fitness no es como la moda, donde las pasarelas son una fuente magnífica para argumentar cómo será el futuro cercano, también existe alguna referencia de interés y prestigio que avale esto que te hemos explicado. La mejor, por el prestigio de la institución y porque se refiere concretamente al tema que nos ocupa en estas líneas, es la lista de tendencias fitness que hace anualmente el ACSM (American College of Sports Medicine).

Es una lista elaborada en base a una encuesta realizada a profesionales del deporte, y además de incluir a la tecnología portátil y al entrenamiento HIIT como las dos primeras de la misma, dentro del top 20 que elabora, la gran novedad es la del entrenamiento libre con pesas. Las máquinas, que tanto han copado los gimnasios en años pasados, dejan paso de nuevo a espacios cada vez más grandes destinados a elementos de peso libre como las mancuernas y las barras de toda la vida, o herramientas de fama más reciente como los kettlebells, los balones medicinales y los sacos.

Es evidente que esta tendencia tampoco es un verso libre dentro del fitness porque no dejan de ser elementos utilizados en el entrenamiento HIIT e incluso en el crossfit, dos de las disciplinas más mencionadas a lo largo de este texto. Todos estos elementos, y muchos más, son parte fundamental del tipo de trabajo que se hace en los centros de entrenamiento personalizado, ese lugar que se convertirá en tu refugio favorito para entrenar en la próximos meses.