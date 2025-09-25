Artesanía, innovación tecnológica y personalización: así son los perfumes de lujo que conquistan a los famosos

París, la capital de la moda y también del perfume, es el punto de origen de Ex Nihilo, una marca de fragancias de autor que crearon en 2013 Sylvie Loday, Olivier Royère y Benoît Verdier. Doce años después, entre sus más de 60 perfumes ... están Fleur Narcotique, su best-seller y el favorito de Hailey Bieber y toda su legión de seguidores, pero también Blue Talisman, el que usa Travis Kelce, prometido de Taylor Swift. En este tiempo, la firma también se ha posicionado como una de las más innovadoras, gracias a su tecnología The Osmologue, que permite la personalización de las fragancias, y del uso de ingredientes inéditos, como el extracto natural de fresa que forma parte de la fragancia Spiky Muse.

Para Sylvie Loday, que visita Madrid para el lanzamiento del extracto de Blue Talisman, la clave del éxito de Ex Nihilo, radica en la confluencia de diversos factores. «Somos un equipo de tres fundadores, lo cual es bastante original, nuestro sueño fue crear una marca empezando desde la nada (que precisamente es lo que significa 'ex nihilo' en latín), y 12 años después seguimos con ese espíritu francés de libertad, que nutre nuestro día a día. Trabajamos con diversos perfumistas, que tienen libertad absoluta en cuanto a materiales o costes. A ellos le sumamos la innovación tecnológica, y la creatividad, porque trabajamos con talentos de todos los campos, el diseño, la arquitectura, la fotografía, el arte… A la hora de crear cada fragancia somos tres patas: el equipo fundador de la marca, el perfumista y el artista».

Los perfumes cuentan historias, y mientras que muchas marcas tradicionales miran al pasado, Ex Nihilo apuesta por el futuro. «Miramos a los artistas de hoy que tienen una visión del mañana. De esa manera realmente queremos ser vanguardistas y creo que de alguna manera también se puede oler eso en las fragancias. En ninguno de nuestros perfumes se podría decir que nos recuerda a otro, porque no nos gusta mirar a lo que hacen los demás. No queremos ser como ninguno de los best-sellers que hay en el mercado, queremos ser diferentes», asegura Sylvie Loday.

Ese espíritu les ha llevado a apostar por la investigación, logrando el único perfume en el mundo que lleva extracto de fresa real, sin compuestos artificiales. Gracias al desarrollo de nueva tecnología, Ex Nihilo consiguió aprovechar los desechos de fresas utilizadas en la fabricación de zumos, extrayendo un alcoholato natural soluble en la base alcohólica de la fragancia. Logró así un aroma inédito, en su fragancia Spiky Muse, que además, se alinea con la manida sostenibilidad.

Spiky Muse (280 euros, 100 ml). DR

Brindar una experiencia personalizada, algo que cada vez demanda más el cliente, también está en el ADN de Ex Nihilo. «Lo primero que hicimos fue abrir nuestra tienda en la Rue Saint Honoré de París, donde pusimos en marcha nuestro programa de personalización para que los clientes pudieran oler los materiales icónicos de la perfumería y crear su propia fragancia. The Osmologue es una especie de robot mezclador. Funciona exactamente de la misma forma que cuando una casa de perfumes crea una fragancia. Tenemos en el ordenador todos los ingredientes, el cliente elige los que quiere, y en unos minutos tiene su propia fragancia», explica la fundadora de Ex Nihilo. Este servicio, sin embargo, solo está disponible en tiendas físicas de la marca, situadas, además de en la capital francesa, en Doha, Hong Kong y Nueva York. En España, aunque el servicio no está disponible, la colección de fragancias de Ex Nihilo, sí lo está a través de Isolée, y otras perfumerías de autor.

La perfumería nicho vive un momento mágico, y parte de este éxito se lo debe a TikTok. La red social ha puesto de moda, entre los más jóvenes, coleccionar fragancias de lujo como las de Ex Nihilo. «Con TikTok hemos descubierto un público más entregado, que no solo se interesa por el bote del perfume. Quiere saber qué hay detrás, cuál es la historia, de dónde vienen los ingredientes. Antes el cliente no hacía tantas preguntas, pero ahora lo quieren saber todo. Para nuestra marca ha sido algo positivo, buscan autenticidad, buscan algo que sea único, que conecte con su propia personalidad, y esa siempre ha sido nuestra razón de ser», nos cuenta Loday.

El consejo de la experta para elegir el perfume es «informarse, conocer la marca, hay que dedicar tiempo a escuchar la historia, la inspiración detrás de las fragancias para entender todo lo que la rodea. En segundo lugar, ha que olerlo en piel, para ver cómo evoluciona con el tiempo y finalmente, también hay que preguntar a la gente que te rodea. Tú quieres oler bien, y que las personas te huelan bien».