Láser, cera o crema: ¿Cuál es la mejor opción para depilar la espalda?

La depilación es cada vez más habitual entre los hombres, sobre todo durante el verano, cuando el exceso de vello corporal resulta más molesto por el sudor (aunque tiene la ventaja de proteger la piel de los rayos solares). Junto a las piernas o el pecho, hay una zona que suele preocupar a algunos hombres por el exceso de pelo, la espalda. Pero depilarse la espalda no es sencillo, sobre todo si se quiere hacer en casa. Lo más cómodo es acudir a un centro de belleza, para quitar el vello con el láser o con la cera. Pero existen otros métodos para depilarse esta zona.

Depilarse la espalda con láser

La espalda es una de las zonas que los hombres suelen elegir cuando acuden a un centro estético para realizarse la depilación láser. Sin duda, es un método muy cómodo que ofrece buenos resultados, generalmente. El doctor Adrián Alegre, dermatólogo del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la AEDV, explica que «el láser depilatorio genera un enlentecimiento del crecimiento del vello y la eliminación permanente de parte de los folículos pilosos, aunque no del 100%. Es por eso que suelen recomendarse sesiones de recuerdo cada cierto tiempo, pero a intervalos largos». Los nuevos equipos minimizan las molestias, e incluso se pueden usar en verano, aunque es importante evitar la exposición solar después de la sesión. Por eso lo más aconsejable, si optas por la depilación láser, es empezarla en otoño, de forma que al llegar el verano hayas podido realizarte ya entre 6-8 sesiones, las necesarias para la eliminación del vello. Se trata de un método más caro que otros, pero que a la larga suele compensar.

Fotodepilación en casa

La fotodepilación en casa es también una alternativa que eligen cada vez más personas. Eso sí, para depilarte la espalda con un dispositivo de IPL necesitarás ayuda. Las depiladoras de luz pulsada consiguen eliminar el vello de raíz y ralentizar su crecimiento, sesión tras sesión. Sus resultados no son tan rápidos como los que se consiguen con la depilación láser en un centro estético, pero su precio, a pesar de la inversión inicial, es menor. Para conseguir buenos resultados, se aconseja un tratamiento inicial de choque, con sesiones cada dos semanas, durante al menos 3-4 meses, y después solo es necesario repetirlo para mantener los resultados.

Depilarse la espalda con cera

La cera sigue siendo una opción muy elegida por los hombres para eliminar el vello en la espalda. Es cierto que puede ser molesta, pero sus resultados son bastante buenos y duraderos. La cera permite eliminar el vello al menos durante 3 semanas, y se puede realizar en cualquier momento, siempre que el pelo tenga al menos unos 2 centímetros de longitud. Lo más cómodo es acudir al centro de belleza, para que una especialista pueda realizarlo, pero también es posible usar cera en casa, caliente o en bandas. Al eliminar el vello de raíz, la cera consigue que el crecimiento del vello se ralentice, y es, además, un método económico. Sus pros son la necesidad de que alguien te eche una mano si te la haces en casa, y el dolor, al pegar el tirón.

Recortadoras y afeitadoras corporales

Para eliminar el vello sin dolor, un método rápido y eficaz es usar una recortadora o afeitadora corporal. Estos dispositivos eliminan el vello, independientemente de su longitud, de forma sencilla. Muchos se pueden usar en la ducha, facilitando así la depilación. E incluso algunos de ellos cuentan con un brazo extensible lo que permite el acceso a zonas complicadas, como la espalda. La desventaja de este método es su escasa duración, ya que, como el afeitado facial, el vello aparece a los pocos días. Sin embargo, se presenta como una alternativa cómoda y económica.

Crema depilatoria

La crema depilatoria también es un método económico y rápido para eliminar el vello de la espalda. La gran ventaja es que se puede usar en pieles sensibles, con tendencia a la irritación, en las que otros métodos pueden ser molestos. Es una forma indolora de quitar el exceso de vello, y sus resultados suelen durar una semana aproximadamente. No hay riesgos de cortes, aunque para depilarse la espalda, será necesario la ayuda de una persona.

Cuchillas

Finalmente, también es posible depilarse la espalda con una cuchilla. Es un método rápido, indoloro y económico, que se puede realizar debajo de la ducha, aunque con ayuda para llegar a toda la espalda. Eso sí, los resultados no duran más de 2-3 días, porque solo corta el pelo, no lo arranca. Además, la cuchilla no hará que el vello crezca más, esto es un mito. Entres sus desventajas, hay que realizarla con cuidado para no provocar cortes en la piel, y no resulta muy adecuada para pieles sensibles.

