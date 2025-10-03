La evolución del afeitado masculino: un recorrido por la historia de las herramientas que usan todos los hombres

El afeitado es el cuidado por excelencia de los hombres, independientemente de la moda de la barba y el bigote. Todos tienen una o varias herramientas, ya sea la afeitadora eléctrica o la maquinilla manual. En los últimos años estos 'beauty gadgets' han incorporado la IA o la sostenibilidad, para adaptarse a los tiempos, pero ¿sabes cómo empezó todo?

La eliminación del vello facial forma parte de la historia del hombre desde hace siglos. Según los historiadores, en la Edad de Piedra, hace más de 100.000 años, usaban conchas de almeja para afeitarse. En el antiguo Egipto, para hacer frente al calor sofocante, tanto hombres, como mujeres, se afeitaban la cabeza, además de la barba, en el caso de los varones, utilizando cuchillas de bronce o acero y piedra pómez. En la antigua Grecia, las barbas eran abundantes hasta que Alejandro Magno obligó a sus soldados a rasurarse. En Roma también era habitual el afeitado. Griegos y romanos perfeccionaron las herramientas de los egipcios, siguieron usando también la piedra pómez para barbas incipientes. De los romanos son las novacilas, una herramienta de hierro con un filo recto y un mango con agujeros. En esa época, los hombres acudían a las barberías, lugares de aseo y también de socialización.

En el siglo XVII aparecieron en Europa las navajas de metal, la primera podría haber surgido, según diversas publicaciones, en la ciudad británica de Sheffield. Y ya en el siglo XVIII, en Francia, Jacques Perret la mejoró añadiendo una protección de madera. Acompañó la que se considera la primera navaja de afeitar que se podía usar en casa junto a un manual titulado 'El arte de afeitarse bien uno mismo'.

Hay que esperar hasta el siglo XX para ver las primeras maquinillas de afeitar manuales. King Camp Gilette las empezó a introducir en Estados Unidos a partir de 1903. Fue mejorando su idea hasta crear las maquinillas desechables. En los años 20 del siglo pasado también llegó la primera afeitadora eléctrica: el coronel Jacob Schick la patentó en 1923. A partir de entonces se suceden los lanzamientos por parte de diferentes marcas. En 1937 la estadounidense Remington lanzó la primera afeitadora eléctrica del mundo para afeitado en seco. En Europa, Philips lazó en 1939 la primera maquinilla de afeitar eléctrica con cuchillas rotativas, inspirándose en la tecnología de dinamo de la bicicleta, y mejorando la experiencia.

Desde entonces siguieron las innovación: en 1950 la alemana Braun lanzó su primera afeitadora de láminas en seco, proporcionando un afeitado más apurado. También en los años 50, Philips presenta su primera máquina a pilas (aunque no era del todo inalámbrica, para lo que aún hubo que esperar unos años) e introdujo un tercer cabezal, que se ha mantenido hasta la actualidad. Por otra parte, en 1956 Wilkinson comenzó a desarrollar hojas de afeitar de acero inoxidable, una gran innovación.

Otro hito destacado fue el lanzamiento en 1975 de la primera afeitadora manual de una sola pieza y con una sola cuchilla, por parte de Bic. Unos años, antes en 1971, Gilette había comercializado la primera maquinilla de afeitar con dos hojas, permitiendo un acabado más eficiente. Paralelamente, los dispositivos eléctricos de afeitado también van mejorando su ergonomía y ofreciendo una experiencia más cómoda. Aparecen, por fin las afeitadores recargables, ya en los 80.

Se van modernizando los diseños y desarrollando innovaciones como el sistema Cool Skin de Philips, que permite el afeitado en húmedo, ya que la afeitadora libera un poco de loción de afeitado pulsando un botón. Además, las afeitadoras se vuelven cien por cien resistentes al agua, dando la opción de meterlas en la ducha. Las mejoras en el diseño también facilitan el apurado, adaptándose mejor a las curvas de la cara y el cuello.

Y ya en el siglo XXI, las innovaciones tecnológicas permiten un afeitado más personalizado, cómodo, fácil y apurado. En el año 2001 Braun presentó la Syncro System 7680, la primera afeitadora eléctrica del mundo con autolimpieza. En 2017 Philips lanzó la primera afeitadora con conexión Bluetooth del mundo gracias a la aplicación Smart Shaver, así como la recortadora eléctrica híbrida OneBlade.

Más recientemente, la Philips i9000 Prestige Ultra se convirtió en la primera afeitadora eléctrica que afeita por debajo del nivel de la piel para lograr un afeitado ultra apurado y sin irritaciones durante todo el día.

