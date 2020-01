¿Funcionan las cremas reductoras que prometen esculpir los abdominales?

El abdomen es una de las zonas críticas del cuerpo masculino. Por genética, el hombre tiende a acumular más grasa en la barriga que en otras partes. Y eliminarla requiere ser muy constante con el deporte (combinar cardio con ejercicios de musculación) y también con la dieta, evitando el alcohol, los azúcares y los alimentos procesados y muy calóricos.

Ab Reducer Night For Men - ©Yacel

Hay cremas reductoras que prometen reducir la grasa localizada y tonificar la piel. ¿Realmente funcionan estos productos? El farmacéutico Sergio Matos Lago, del grupo Farmacia Masi, señala que “con las cremas nunca vamos a obtener una pérdida de peso, pero sí una reducción de volumen y que la piel esté más tonificada, reafirmada y con mejor aspecto”.

Los productos milagrosos no existen, y las cremas reductoras no conseguirán acabar con tu barriga cervecera, sobre todo si llevas una vida sedentaria. Pero según el farmacéutico “sí funcionan, si las acompañas de una buena alimentación, ejercicio y constancia. Es muy importante la constancia y el masaje a la hora de aplicarlas, pero no sirven de nada si las aplicas y te quedas sentado”.

¿Qué pueden hacer las cremas reductoras?

Los tratamientos ayudan a definir los abdominales - ©Amsnel Gorgonio

El farmacéutico Sergio Matos Lago nos cuenta que “hay cremas reductoras con cafeína que activan la lipolisis, de manera que ayudan a eliminar la grasa.

También pueden tener un efecto drenante, para favorecer la pérdida de volumen y movilizar los líquidos y las toxinas.

Somatoline Hombre Abdominales Top Definition (39,90 €) - ©Somatoline

Es habitual que incluyan en su fórmula activos vegetales, con efecto lipolítico, y péptidos que evitan que la celulitis (grasa localizada) se vuelva a formar. Además, hay cremas que llevan turmalina que, al contacto con la piel, aumentan la temperatura de la zona, produciendo vasodilatación, un aumento de la circulación sanguínea, con la que se consigue la eliminación de toxinas y la quema de calorías. Finalmente, estas cremas son también hidratantes y reafirmantes, por lo que mantienen la piel hidratada y más tersa”.

Aunque las cremas no consigan penetrar hasta capas muy profundas, sí se las puede considerar una ayuda para mejorar el aspecto de la piel, reducir unos centímetros, reafirmar y tonificar. Si eres de los que pasan horas en el gimnasio, y cuida su alimentación, las cremas reafirmantes te ayudarán a marcar tu ‘six pack’.

¿Cómo usarlas para beneficiarte de ellas?

Las cremas reductoras se compran más en verano pero sin constancia no son efectivas - ©Pedro Araújo

Ahora que ya sabemos que las cremas reductoras no van a eliminar tu barriga, pero sí pueden ayudarte a que tu piel esté más esculpida, si las combinas con ejercicio regular y una dieta adecuada, es importante que ser constante en su uso. Generalmente estos productos viven su momento álgido durante el verano, pero si quieres conseguir resultados visibles tienes que usarlas a diario o “al menos durante 3 meses”, según el farmacéutico del Grupo Farmacia Masi.

XPERT Entraîneur™ Hombre (45,98 €) - ©Singuladerm

Lo ideal es aplicarlas dos veces al día y realizar un masaje drenante para activar la circulación y que penetren mejor. Dependiendo de la zona del cuerpo donde las apliques, así tendrás que hacer el masaje. Sergio Matos aconseja “en la zona del abdomen, movimientos circulares hacia el exterior y el interior, en los muslos, movimientos ascendentes, y en los glúteos, también circulares”.

Por otra parte, el experto recomienda “exfoliar la piel del cuerpo, al menos una vez a la semana, ya que la eliminación de las células muertas ayuda a que la crema penetre mejor. Aconsejo aplicar las cremas reductoras después de la ducha, ya que los poros están más abiertos, los activos penetrarán mejor y al estar la piel vasodilatada, mejorará su absorción”.

En cualquier caso, antes de aplicártela lee los consejos del fabricante, ya que hay algunas cremas que están desarrolladas, para ser utilizadas, por ejemplo, antes de hacer deporte o después, para prolongar sus efectos y otras por la noche para que actúen mientras duermes.