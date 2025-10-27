Suscribete a
ABC Premium

Los últimos días de Tina por el retraso de las ayudas para ELA: «Me obligan a morir»

El avance de la enfermedad requiere de una traqueotomía que no se realizará por la falta de cuidados. Ya ha empezado con paliativos

El Gobierno aprueba 10.000 al mes para los enfermos de ELA pero aún no sabe cuándo llegarán

Tina Varela, en el salón de su casa
Tina Varela, en el salón de su casa JUAN MANUEL SERRANO ARCE
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace algo más de un año, a principios de octubre de 2024, mientras el Congreso de los Diputados debatía y aprobaba por unanimidad la ley ELA, en el municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, Constantina Varela, entonces con 69 años, pasaba por pruebas médicas ... para tener un diagnóstico sobre lo que le pasaba. Empezó ladeando cuando andaba, se caía, le cambiaba la voz, se atragantaba... Hasta que el 29 de octubre llegó el resultado: esclerosis lateral amiotrófica. Pero Tina (o Tinuca, como la llaman sus familiares y amigos) tardó meses en enterarse, pues su familia no sabía si estaba preparada para conocer que su enfermedad no tenía cura. «Mi madre tenía mucho miedo a la muerte y le pedimos a la neuróloga que se lo maquillara. No le dijimos que tenía ELA hasta cinco meses después», cuenta Reyes Torres, una de sus hijas, que ahora se arrepiente de habérselo ocultado porque durante ese tiempo su madre vivió con la esperanza de que se curaría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app