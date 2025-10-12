Suscribete a
La ayuda que cambió la vida de Carlos, afectado por ELA: «Pasé de querer morirme a aprender a vivir con la enfermedad»

Mientras las ayudas que contempla la ley no llegan, las asociaciones de pacientes proporcionan cuidados a los afectados

El Gobierno promete por quinta vez que financiará la ley ELA

Carlos, en la cama, rodeado por su fisioterapeuta, Miguel Ángel Bernal, y sus dos cuidadoras, Moraima y Meli JAIME GARCÍA
Elena Calvo

Carlos iba un día caminando por la calle cuando de repente sintió cómo le fallaba la pierna y cayó. Se levantó y siguió con sus pasos, pero a los pocos minutos notó la misma sensación y, de nuevo, terminó en el suelo. La escena se ... fue repitiendo días después, con 3 o 4 caídas diarias. A eso se sumó que iba perdiendo masa muscular y cargar cajas en su trabajo le resultaba cada vez más complicado. Tampoco tenía apetito, así que finalmente acudió a que le viera un médico. Le hicieron varias pruebas hasta que llegó el diagnóstico, al que al principio no dio demasiada importancia, pues no sabía lo que era la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero todo cambió cuando el especialista le explicó que era una enfermedad que no tenía cura. «Cuando me dijo eso, se me cayó el mundo encima», relata ahora desde la cama en la que pasa sus días.

