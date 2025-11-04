Suscribete a
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Shein prohíbe las muñecas sexuales tras la indignación en Francia por su apariencia infantil

La decisión llega tras la amenaza de veto por parte del gobierno francés y un día antes de la apertura de su primera tienda física en París

Shein ofrece colaboración en la investigación que le ha abierto la Comisión Europea

Una de las muñecas que se ofertaban en la web de Shein
Una de las muñecas que se ofertaban en la web de Shein ABC

ABC

El gigante asiático del comercio electrónico Shein anunció el lunes la prohibición de la venta de muñecas sexuales en sus plataformas a nivel mundial, después de que las autoridades francesas lo condenaran por ofrecer muñecas con apariencia infantil.

El ministro de Finanzas francés ... había amenazado con prohibir la entrada de la empresa al país si reanudaba la venta de estas muñecas, pocos días antes de la apertura de su primera tienda física en París. La Fiscalía de París informó que abrió investigaciones contra Shein, así como contra sus competidores AliExpress, Temu y Wish, por la venta de muñecas sexuales.

