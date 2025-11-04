Shein prohíbe las muñecas sexuales tras la indignación en Francia por su apariencia infantil

El gigante asiático del comercio electrónico Shein anunció el lunes la prohibición de la venta de muñecas sexuales en sus plataformas a nivel mundial, después de que las autoridades francesas lo condenaran por ofrecer muñecas con apariencia infantil.

El ministro de Finanzas francés ... había amenazado con prohibir la entrada de la empresa al país si reanudaba la venta de estas muñecas, pocos días antes de la apertura de su primera tienda física en París. La Fiscalía de París informó que abrió investigaciones contra Shein, así como contra sus competidores AliExpress, Temu y Wish, por la venta de muñecas sexuales.

Noticia Relacionada Francia amenaza con vetar a Shein por vender muñecas sexuales de niñas ABC El ministro de Economía, Roland Lescure, advierte que pedirá prohibir el acceso de la plataforma al mercado francés si se repiten estos comportamientos

Las investigaciones se centran en la distribución de «mensajes violentos, pornográficos o inapropiados, accesibles a menores», según informó la Fiscalía . Las investigaciones se iniciaron después de que la unidad antifraude francesa denunciara el sábado que Shein vendía muñecas con apariencia infantil y probable contenido pornográfico.

El diario francés Le Parisien publicó una foto de una de las muñecas vendidas en la plataforma, acompañada de un texto de contenido sexual explícito. La muñeca de la foto medía unos 80 centímetros de altura y sostenía un osito de peluche.

Poco después del comunicado del organismo de control del fraude, Shein anunció que las muñecas habían sido retiradas de su plataforma y que había iniciado una investigación interna. Posteriormente, en un comunicado emitido el lunes, anunció la imposición de una «prohibición total de los productos tipo muñeca sexual» y la eliminación de todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos. «Estas publicaciones procedían de vendedores externos, pero asumo la responsabilidad personal», declaró el director ejecutivo de Shein, Donald Tang.

Advertencia francesa

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, advirtió el lunes que tomaría medidas para prohibir a la empresa operar en el mercado francés si los artículos volvían a estar disponibles en línea.«Estos artículos horribles son ilegales», declaró a la cadena BFMTV, prometiendo una investigación judicial. Shein anunció la creación de un equipo especializado para garantizar la integridad del contenido en su plataforma de venta.

La Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Hairy, declaró que se estaban investigando varios sitios web, después de que medios franceses informaran que la plataforma china de compras AliExpress vendía las mismas muñecas. AliExpress afirmó haber retirado inmediatamente los artículos de su sitio web. La Oficina Antifraude anunció en un comunicado el lunes que emprendería acciones legales contra AliExpress por vender muñecas con características similares a las de la pornografía infantil.

Próxima apertura en París

Toda esta polémica se ha visto avivada por el hecho de que Shein prevé inaugurar el miércoles su primera tienda física en el mundo dentro de los prestigiosos grandes almacenes BHV Marais, en el centro de París, una decisión que ha generado indignación en Francia.

Frédéric Merlin, director de la empresa propietaria de BHV, declaró que la venta de muñecas con apariencia infantil era inaceptable, pero el lunes defendió su decisión de permitir la entrada de Shein a los grandes almacenes. «Solo se venderán en tienda prendas y artículos diseñados directamente por Shein para BHV», afirmó.

Shein, empresa con sede en Singapur y fundada originalmente en China, ha sido objeto de críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida. Algunas marcas han retirado sus productos de BHV Marais desde el anuncio. Francia ya ha multado a Shein tres veces en 2025 por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares).

Estas sanciones se impusieron por incumplir la legislación sobre cookies en línea, publicidad engañosa, información fraudulenta y no declarar la presencia de microfibras de plástico en sus productos. La Comisión Europea también está investigando a Shein por los riesgos relacionados con productos ilegales, mientras que los legisladores de la UE han aprobado legislación destinada a frenar el impacto ambiental de la moda rápida.