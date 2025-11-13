Suscribete a
ABC Premium

La revolución verde de China repliega sus emisiones de dióxido de carbono

El gigante asiático está a punto de lograr un punto de inflexión en la lucha climática, aunque a nivel mundial los gases de efecto invernadero seguirán creciendo en 2025

El año 2024 se convierte en el primero en superar el peligroso umbral climático de 1,5 grados

Aerogeneradores en Dali, en la provincia suroccidental china de Yunnan
Aerogeneradores en Dali, en la provincia suroccidental china de Yunnan AFP
Isabel Miranda

Isabel Miranda

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, pero China roza ya un cambio de tendencia. Tras décadas de crecimiento de sus emisiones de CO2, responsables del calentamiento global, el gigante asiático lleva dos años ralentizando el ritmo al que ... genera estos gases respecto a los niveles de la década pasada. Incluso podrían llegar a decrecer por primera vez este 2025, según el análisis publicado este jueves por Carbon Brief.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app