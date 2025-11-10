Suscribete a
La revolución transversal de la descarbonización se lanza al interruptor de la consolidación

A pesar de los claroscuros de la transición energética y del difícil viaje verde de sectores como el transporte o la industria, España ha dado pasos de gigante hacia una economía sin emisiones

El gran apagón ilumina una nueva era en el almacenamiento para autoconsumo

Energías renovables, electrificación y eficiencia energética son las tres principales vías de descarbonización a corto y medio plazo. En España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2023-2030 incluye medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aumentar ... la penetración de energías renovables mejorar la eficiencia energética. El Pniec persigue una reducción de un 23% de las emisiones de GEI respecto a 1990.

