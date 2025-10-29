Suscribete a
La respuesta de los jóvenes rompió el prejuicio contra su generación

Tres sociólogos analizan para ABC el movimiento solidario de los más jóvenes en la dana. Cargados con escobas y palas, empujados por la emoción, se remangaron para ayudar a las víctimas sin que nadie se lo pidiera

Dana: la vida y la muerte en cien metros

Paiporta (Comunidad Valenciana). El 2 de noviembre de 2024. Dos jóvenes limpian hogares y calles y ayudan a los afectados tras la devastación de la DANA.
Paiporta (Comunidad Valenciana). El 2 de noviembre de 2024. Dos jóvenes limpian hogares y calles y ayudan a los afectados tras la devastación de la DANA. Mikel Ponce
Gregoria Caro

Gregoria Caro

Cientos de jóvenes de Valencia y todas partes de España se desplazaron a los pueblos devastados por la dana hace un año con genuina generosidad y sin esperar órdenes de las autoridades. Se coordinaron a través de las redes sociales sin experiencia en voluntariado ... y cargaron con material de limpieza durante kilómetros para recuperar hogares y calles inundadas de agua y barro.

