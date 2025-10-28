Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

El día que la Reina me cogió de la mano

El caos se desató en pocos segundos, al ver que los Reyes, Sánchez y Mazón llegaban a Paiporta. Los vecinos respondieron con gritos, insultos y lodo. Sánchez fue el primero en marcharse

Dana: la vida y la muerte en cien metros

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La Reina, agarrando de la mano a Angie Calero, periodista de ABC, en Paiporta
La Reina, agarrando de la mano a Angie Calero, periodista de ABC, en Paiporta AA/ABACA / Abaca Press / ContactoPhoto
Angie Calero

Angie Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando crucé por primera vez la pasarela de la solidaridad me invadió un sentimiento de pertenencia que hacía tiempo que no sentía. Amanecía sobre el nuevo cauce del Turia, y entendí que en Valencia lo seguíamos llamando así —aunque se construyera tras la riada de ... 1957— porque nunca lo habíamos visto rebosar de agua y de barro. Aquella triste mañana, sí. Y pensé en la suerte de estar allí, de volver a mi ciudad y poder ayudar haciendo lo que mejor sé: informar y dar voz a los míos, al pueblo valenciano, que lo había perdido todo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app