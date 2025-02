Nadie quiere ser profesor de Matemáticas en España

Las aulas se enfrentan a un problema que en los últimos años se ha convertido en algo cada vez más sangrante: la falta de profesores de Matemáticas para impartir la materia en Secundaria y Bachillerato. A la ausencia de suficientes graduados que se inclinen ... por dedicarse a la docencia -priman las profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial- se suma otro impedimento, pues las mujeres ven ahora más oportunidades fuera de las aulas que frente a los pupitres.

«Seguimos sin soluciones», sentencia Onofre Monzó, vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), sobre un problema que se arrastra ya desde hace años. Aunque no hay un descenso de los universitarios de Matemáticas, afirma, con el plan Bolonia «se han ampliado las titulaciones y los alumnos se han ido repartiendo» por ramas más especializadas que el magisterio.

La falta de profesores de 'Mates' en España es tal que no habría suficientes estudiantes para suplirla, tal y como asegura Monzó: «Ni aunque todos los estudiantes quisieran ser profesores, se podría cubrir la necesidad actual que hay». Las cifras se sitúan en una media de 1.200 graduados al año y se estima que se van a ir jubilando 1.700 profesores en los próximos ejercicios.

Ciencias de datos

En el contexto actual, además, se pone cada vez más en valor la importancia de las matemáticas, gracias al auge de las ciencias de datos y la inteligencia artificial. Hay matemáticos detrás de hospitales, de maquinarias de Big Data, de empresas como Google y Amazon. En la rama sanitaria, por ejemplo, ha sido clave para el estudio del comportamiento de expansión del Covid. Los alumnos graduados apuestan precisamente por las salidas laborales en ese mundo de las industrias, finanzas y empresa, al tiempo que las aulas se vacían.

Como consecuencia de ello, muchos colegios e institutos -afirman desde la federación- apuestan por titulados de otras ramas de la Ciencia, como físicos, ingenieros, biólogos o economistas para impartir esas clases: «Muchos de estos profesionales no tienen en su plan de estudios las bases de las matemáticas suficientes» y se tienen que actualizar frente al estudiante.

Monzó afirma que el Ministerio de Educación se está planteando cambiar los requisitos para acceder a una plaza de profesor de Matemáticas: «Salieron oposiciones por toda España y en la mayoría de comunidades quedaron más de un 40% desiertas. El sistema es obsoleto y la formación no es la adecuada». Uno de los remedios, apunta el vicepresidente de FESPM, es introducir en el grado algún tipo de orientación hacia la docencia y así «levantar» el interés dormido del alumnado.

En la actualidad, quienes apuestan por ser profesores de colegio e instituto tienen que realizar un máster de profesor de Matemáticas, cuyo acceso se realiza por nota media de expediente en el grado. «Otras titulaciones -como ADE, Económicas...- entran antes, porque tienen mejores calificaciones. Se quitan oportunidades a personas que podrían ser docentes con vocación y que han estudiado específicamente Matemáticas». Aun así, Monzó cree que no existe ningún problema en que un ingeniero o un economista ejerza en un centro educativo si se le forma «de manera concienzuda en las bases de las matemáticas, como se haría en cualquier empresa». Pero contrapone: «Sería mejor que imparta clase un graduado de la materia con un 6 que un biólogo con un 8». Esta defensa por una apuesta sin injerencias en las Matemáticas para la docencia tiene su explicación: «Se ha demostrado que con un profesor matemático hay mejores resultados en el aula. La enseñanza se adapta mejor a la materia».

Con todo, la falta de docentes es enorme. Además, como se citaba, los egresados apuestan principalmente por trabajar fuera de España: «Exportamos talento, hay mejores condiciones fuera. Aunque muchas veces no se ve la cruda realidad de las empresas».

También, en este sentido, repercute la falta de mujeres estudiantes de Matemáticas. Un estudio reciente de Unicef expone que las niñas están rezagadas en esta disciplina debido a la discriminación y a los estereotipos de género cuando llegan a casa y les dicen a sus padres que quieren dedicarse a esta enseñanza. Y España no es en ello ni mucho menos el peor país.

«En Secundaria hay más mujeres que hombres», contrarresta Monzó. Aunque tradicionalmente en las aulas de las facultades de Matemáticas había «equilibrio» de representatividad entre hombres y mujeres, ahora ha eclosionado el fenómeno de la empresa privada. Tres de cada cuatro alumnos, según los últimos estudios, no piensan en otra opción. «Las mujeres conocen estas vías, pero se retraen en la competición empresarial porque creen que no se apuesta firmemente por ellas. Los hombres ocupan más cargos de responsabilidad y existe menos igualdad de condiciones», añade Monzó. Hace unas décadas se pensaba en la docencia como la «única» salida al mercado y, por ello, las mujeres no dudaban en elegir estos estudios: «La oposición pública es justa, da igual que seas hombre o mujer». Pero la multiplicación de ramas de trabajo, curiosamente, está provocando que las mujeres se descuelguen de estos estudios, concluye la federación.

Una visita a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) basta para refrendar que hay muy pocas mujeres que cursan sus estudios. Del puñado de estudiantes que se encuentran en sus pasillos, prácticamente ninguna quiere dedicarse a la docencia. «Quiero enfocar mi carrera hacia la consultoría o la banca», cuenta Sara. «Mi padre trabaja en banca y me comentó que estos perfiles académicos son muy demandados», añade Noelia.

Referentes femeninos

«Cuando era niña, las Matemáticas siempre fueron un síntoma de libertad», rememora Mariemi Alonso, titular de Álgebra en la UCM. En su larga carrera solo ha contado con algún referente femenino, como la alemana Emmy Noether. Ahora apenas hay, lamenta. «Todos los teoremas que estudiamos tienen nombre de hombre», apunta Miriam, alumna. «Últimamente se identifica estos estudios con ganar dinero en grandes compañías. La mujer, por educación, está interesada en actividades más enfocadas al enriquecimiento personal y los cuidados», opina Alonso.

Comparte estas reflexiones Eva Miranda, reconocida internacionalmente por sus aportaciones en geometría simpléctica, que se pregunta «¿dónde están las chicas?» en sus aulas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Antes, nadie se planteaba otra cosa que no fuese la docencia o la investigación, dice. Aun así, celebra la amplia gama de salidas que ofrecen las Matemáticas. Pero, concluye, «es imprescindible seguir apostando por docentes que formen a los matemáticos del futuro».