«El público adulto es el que está tirando del negocio del juguete»

El auge de los móviles y los videojuegos, sumada a la bajada de la natalidad, han provocado que tanto los fabricantes de juguetes como las tiendas especializadas hayan tenido que hacer un cambio en su modelo de negocio. El objetivo: captar la atención del adulto. ... Ese que se compra el juguete para él, no para su hijo. Actualmente, los mayores de edad concentran el 30% de las ventas totales que se están realizando en España. Antes del Covid estaban en el 19%, y todo indica que el fenómeno seguirá subiendo en los próximos años.

«Entre enero y septiembre de 2025 el mercado del juguete para niños de 0 a 11 años está a cero, no ha crecido absolutamente nada. Sin embargo, las ventas para mayores han subido un 18%. Los adultos son ahora los que están tirando del carro del negocio y los que lo mantienen«, explica Fernando Pérez, director del área de juguetes de la firma de análisis de mercado Circana. Pérez destaca que el impacto de los mayores en el negocio es evidente solo revisando las licencias que, actualmente, más se están vendiendo en el país.

MÁS INFORMACIÓN El sector del juguete apunta a los adultos para combatir la caída de la natalidad

«La marca que más vende es Funko Pop y la segunda Pokémon. Luego en la lista de las diez más populares aparecen también Star Wars, Fórmula 1 (que hace juguetes muy caros) y Harry Potter. Todas son licencias que despiertan un gran interés en adultos. Solo hace falta rascar un poco en las propiedades que están destacando para darte cuenta del impacto que están teniendo los mayores en el negocio», remarca el analista.

Algunas jugueterías incluso han dejado de centrar su negocio en los niños para dirigirse directamente a los mayores de edad. Ese es el caso, por ejemplo, de la juguetería madrileña Hola Caracola, que está especializada sobre todo en Lego y Playmobil, dos marcas que tienen mucho tirón entre los coleccionistas desde hace años. «Prácticamente el 40% de nuestra facturación es de adultos. Hay muchos fabricantes que cada vez están lanzando más productos para este público», señala a este diario Roberto Pascual, dueño del establecimiento. Y, efectivamente, hay muchos ejemplos. Firmas como Mattel lanzan ediciones exclusivas de Barbie y Hot Wheels pensadas para el coleccionista. Mientras tanto, otras marcas, entre ellas McFarlane Toys o Neca, consiguen prosperar con muñecos creados, en concreto, para adultos.