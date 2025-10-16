Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

Protón, el caballo pura sangre blanco que han regalado al Papa y que será subastado para obras de caridad

El Pontífice ha bromeado con que podría sustituir al papamóvil

El Papa Francisco subasta su «chupa» de cuero y su moto Harley Davidson

El Papa León XIV con Protón
El Papa León XIV con Protón REUTERS
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si hubiera un campeonato de regalos originales al Papa, por ahora gana por goleada el polaco Andrzej Michalski, que este miércoles ha entregado a León XIV un precioso pura sangre blanco, como «gesto concreto de agradecimiento» y con la idea de que sea subastado para ... recaudar fondos para obras de caridad. El Pontífice ha tomado las bridas y entre risas ha paseado al caballo por uno de los patios internos del Vaticano, quizá recordando los tiempos en los que viajaba a caballo por las sierras del Perú.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app