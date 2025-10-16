Protón, el caballo pura sangre blanco que han regalado al Papa y que será subastado para obras de caridad

Si hubiera un campeonato de regalos originales al Papa, por ahora gana por goleada el polaco Andrzej Michalski, que este miércoles ha entregado a León XIV un precioso pura sangre blanco, como «gesto concreto de agradecimiento» y con la idea de que sea subastado para ... recaudar fondos para obras de caridad. El Pontífice ha tomado las bridas y entre risas ha paseado al caballo por uno de los patios internos del Vaticano, quizá recordando los tiempos en los que viajaba a caballo por las sierras del Perú.

«Cuando vi la foto de usted subido en el caballo, me dije, inmediatamente le hago este regalo», ha explicado orgulloso al Papa Michalski. Este propietario de una las yeguadas más importantes de Polonia, se refería a las fotos del entonces obispo Prevost a lomos de un caballo en Perú. Luego, le ha dicho que este ejemplar se llama Protón, tiene doce años, y es un pura sangre de raza árabe, considerada la más bella del mundo.

Después de hacerse unas fotos, el Papa ha acariciado sin miedo la cabeza del animal y ha bromeado con la idea de sustituirlo por el papamóvil. «La intención del donante es que un regalo tan raro y valioso pueda ser subastado y que los beneficios se destinen a ayudar a los pobres y necesitados», han confirmado fuentes vaticanas.

Protón procede de la yeguada más antigua de Polonia, fundada hace más de 200 años en Janów Podlaski. El Papa ha recibido el árbol genealógico del animal: su padre es el semental Kahil Al Shaqab, quien ha sido campeón del mundo en 2011 y 2014, hermano de otro campeón del mundo y padre de campeones del mundo, cuya propiedad está ligado a la Qatar Foundation. La madre de Protón es una yegua polaca, hija del semental Hlayyil Ramadan, campeón mundial 2006, criado por la princesa Alia Al Hussein de Jordania, y uno de los caballos más fotografiados del mundo. Michalski lo compró cuando era potro y lo crió en su yeguada en Kołobrzeg-Budzistowo. «Se mueve de forma preciosa, es muy hermoso», presume.

Los caballos árabes son considerados muy inteligentes y con capacidad de aprender rápido tanto hábitos buenos como malos. Se les atribuye un comportamiento sensibles y enérgico, y se emplean en equinoterapia porque forman fuertes lazos con los humanos. Además, como tienen enorme resistencia, en el pasado eran empleados para largas travesías.

«Quería regalarle un hermoso caballo árabe que fuera digno de él, ya que el color blanco se asocia con su sotana blanca del Papa», explicó Andrzej Michalski a los medios del Vaticano. Ha escrito una carta a León en la que declara que se lo ha regalado porque «el amor y las convicciones más profundas deben fortalecerse, y esto se consigue con gestos concretos». «El Papa se alegró mucho. Estaba muy contento y nosotros también muy felices», ha explicado a Vatican News. Su propuesta es subastar este ejemplar para contribuir con lo recaudado «a la realización de las tareas que Su Santidad emprende para el mundo contemporáneo y para la Iglesia, de acuerdo con su carisma y responsabilidad».

De la subasta por ahora no se habla en el Vaticano, pero lo cierto es que funcionan muy bien. La Harley Davidson que regalaron en 2014 a Francisco fue vendida por 241.500 euros; y cuando en 2018 se subastó en Montecarlo un coche Lamborghini Huracán regalado al Papa con su autógrafo en el capó, éste se batió por 715.000€. Sothebys también está ya ofreciendo la BMW a la que se subió León XIV en septiembre. En unos meses será el turno de Protón.