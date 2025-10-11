León XIV llena la plaza de San Pedro para rezar por la paz: «No podemos matar por ninguna idea, fe, o política»

Decenas de miles de personas han participado durante la tarde de este sábado en un rosario especial convocado por el Papa para implorar la paz en el mundo. Para la ocasión ha sido trasladada desde Portugal hasta la plaza de San Pedro la imagen ... original de la Virgen de Fátima. En una breve homilía, León XIV ha evitado mencionar cuestiones de actualidad, pero sí ha dicho que «no podemos matar por ninguna idea, o fe, o política».

El Vaticano habla con imágenes, y en las últimas décadas una de las más contundentes a las que ha acudido para avisar del peligro de la guerra e implorar la paz es la imagen de la Virgen de Fátima. Según aseguraron los tres niños videntes, en la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María les habría advertido de que «la guerra va a acabar (en referencia a la Gran Guerra), pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor». Se equivocó solo por algunos meses, pues Pío XI falleció en febrero y la II Guerra Mundial estalló en septiembre, bajo Pío XII.

Cincuenta años después de la «profecía», en 1967, el Papa Pablo VI fue a rezar a Fátima para rezar por la paz mundial. Desde entonces, todos los Papas han repetido ese viaje. Juan Pablo II le imploró en el año 2000 «que «el mundo no quede reducido a escombros». En 2010, Benedicto XVI denunció en Fátima que «la familia humana sacrifica sus lazos más sagrados en el altar de los egoísmos mezquinos de nación, raza, ideología, grupo o individuo». El Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania a la Virgen de Fátima en marzo de 2022, a pocas semanas de que los tanques de Moscú invadieran este país y pidió que librara a la humanidad de «la guerra y la amenaza nuclear».

Este sábado en el Vaticano, León XIV se ha ligado a esa cadena de oración, y aunque ha evitado referirse explícitamente a cuestiones de actualidad, ha pedido «a los poderosos del mundo y a quienes guían el destino de los pueblos» que «tengan la audacia de desarmarse». Su propuesta es que adquieran mayor conciencia de que «no podemos matar por ninguna idea, fe o política».

Ha añadido que la paz es «un don de Dios», pero también «una conquista y un compromiso» de cada persona y por eso, ha propuesto «mirar el mundo con los ojos de quien sufre, no con la óptica de los potentes; ver la historia con la mirada de los pequeños y no con la perspectiva de los poderosos; interpretar los acontecimientos de la historia desde el punto de vista de la viuda, del huérfano, del extranjero, del niño herido, del exiliado, del fugitivo; o con la mirada de quien naufraga y del pobre». «De lo contrario, nunca cambiará nada y no surgirá un tiempo nuevo, un reino de justicia y paz». «Lo primero que hay que desarmar es el corazón, porque si no hay paz en nosotros, no daremos paz», ha advertido a los católicos. En su opinión, la paz «no es disuasión, sino fraternidad; no es ultimátum, sino diálogo. No llegará como fruto de victorias sobre el enemigo, sino como el resultado de sembrar justicia y valiente perdón».

«Sean decididos»

También ha dado las gracias a quienes «trabajan por la paz» y «en lugar de vencer al enemigo, prefieren la paz con él». «Ánimo, adelante, en camino. Ustedes que construyen las condiciones para un futuro de paz, en la justicia y el perdón; sean mansos y decididos, no se desanimen».

Después del rosario, ya de noche, el Papa ha prolongado la oración en la plaza de San Pedro con una larga adoración eucarística en silencio, también para implorar la paz, un gesto parecido al que convocó su predecesor en septiembre de 2013 para rezar por la paz en Siria.