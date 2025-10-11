Suscribete a
ABC Premium

León XIV llena la plaza de San Pedro para rezar por la paz: «No podemos matar por ninguna idea, fe, o política»

El Papa propone mirar el mundo con la mirada de las víctimas, las viudas y los huérfanos «pues de lo contrario, nunca cambiará nada»

León XIV completa y firma un documento magisterial sobre los pobres que el Papa Francisco dejó sin terminar

El Papa, a su llegada a la plaza de San Pedro
El Papa, a su llegada a la plaza de San Pedro AFP
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decenas de miles de personas han participado durante la tarde de este sábado en un rosario especial convocado por el Papa para implorar la paz en el mundo. Para la ocasión ha sido trasladada desde Portugal hasta la plaza de San Pedro la imagen ... original de la Virgen de Fátima. En una breve homilía, León XIV ha evitado mencionar cuestiones de actualidad, pero sí ha dicho que «no podemos matar por ninguna idea, o fe, o política».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app