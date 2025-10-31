Suscribete a
El Parlamento de Letonia aprueba su salida del Convenio de Estambul, que combate la violencia contra las mujeres

De ratificarse, convertirá al país báltico en el primero de la Unión Europea en retirarse de un convenio que equipara la violencia contra las mujeres como una violación de Derechos Humanos y establece políticas públicas y medidas jurídicas para su prevención

La primera ministra de Letonia Evika Silina
La primera ministra de Letonia Evika Silina

El Parlamento de Letonia ha aprobado este jueves su retirada del Convenio de Estambul, allanando el camino a su salida de este tratado del Consejo de Europa para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, puesto que abandonarlo requiere la aprobación ... del presidente, Edgars Rinkevics.

