Francia aprueba una ley que define la violación como todo acto sexual sin consentimiento

El acuerdo llega después de que el Senado respaldara la medida en la votación final de un largo proceso legislativo

En Aviñón, la gente se reúne en apoyo de la francesa Gisele Pelicot.
En Aviñón, la gente se reúne en apoyo de la francesa Gisele Pelicot.

Los legisladores franceses aprobaron el miércoles un proyecto de ley que define la violación como cualquier acto sexual no consentido, convirtiendo a Francia en el país europeo más reciente en adoptar una legislación basada en el consentimiento.

El Código Penal consagrará ahora el principio ... del consentimiento en la definición del delito de violación, después de que el Senado respaldara la medida en la votación final de un largo proceso legislativo.

