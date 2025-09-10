Gisèle Pelicot publica sus memorias tras el macrojuicio por violación en Francia

Las memorias de Gisèle Pelicot, convertida en icono feminista tras el macrojuicio por violación que protagonizó en Francia, saldrán a la venta el 17 de febrero de 2026 con el título «Et la joie de vivre» (en español «Un himno a la vida»).

Pelicot, de 72 años, fue aplaudida mundialmente el año pasado por su valentía al testificar públicamente durante el juicio contra su exmarido, quien la drogó durante una década para violarla junto a decenas de desconocidos contactados por internet.

El libro se publicará en febrero en una veintena de idiomas, en varios países entre ellos Francia, Estados Unidos y España, lo que refleja la notoriedad internacional de Pelicot.

Tras el juicio celebrado a finales de 2024, Pelicot «nunca se expresó» y «decidió contar su historia con sus propias palabras», indicó la editorial francesa Flammarion.

Pelicot «quiere transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, así como a quienes la apoyaron durante estas semanas de otoño de 2024», añadió.

El relato, «cuidadoso y conmovedor», escrito con la periodista y novelista Judith Perrignon, «desvela los resortes íntimos de la increíble resiliencia de esta mujer tan reservada», según Flammarion.

El libro «brindará consuelo y contribuirá positivamente a modificar la narrativa sobre la vergüenza», insistió la editorial española Lumen.

Pelicot rechazó que el juicio se celebrara a puerta cerrada, renunciando así a su derecho al anonimato, para que la «vergüenza» cambiara de bando. Su marido y medio centenar de hombres fueron condenados a hasta 20 años de prisión.

La hija de Pelicot, Caroline Darian, publicó en 2022 un libro sobre el caso, 'Y dejé de llamarte papá'.

