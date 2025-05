El Papa se reúne con Becciu, el cardenal defenestrado por Francisco, y le reitera su inocencia

El cardenal Angelo Becciu se ha reunido por primera vez este martes con el Papa León XIV para reiterar su inocencia y darle personalmente su versión sobre por qué fue obligado el 23 de septiembre de 2020 a renunciar a los derechos cardenalicios y por qué fue condenado en 2023 a cinco años y seis meses de prisión por el tribunal civil del Vaticano.

Becciu ha presentado un recurso contra esa condena por supuesto delitos de malversación y fraude agravado contra la Santa Sede en la gestión de fondos reservados de la Secretaría de Estado y la venta de un edificio en Londres. El juicio de apelación se abrirá en el tribunal civil del Vaticano el próximo 22 de septiembre, cinco años después de la renuncia.

El purpurado sardo, de 76 años, espera ser completamente rehabilitado cuando se concluya este proceso. Mientras tanto, reside en Roma y dedica mucho tiempo a confesar peregrinos en una parroquia no lejos de la plaza de San Pedro. Estas semanas ha asistido como cardenal a prácticamente todas las ceremonias públicas del nuevo Pontífice.

Una semana antes del cónclave aceptó dar un paso atrás en sus pretensiones de entrar a votar en la Capilla Sixtina, cuando supuestamente le mostraron unos documentos que confirmaban que esa era la decisión del Papa Francisco.

«Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer, como siempre he hecho, la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia», declaró públicamente el pasado 29 de abril.

Renuncia «por el bien de la Iglesia»

La renuncia del purpurado sardo no suponía una admisión de culpabilidad, sino todo lo contrario. De hecho, un día después, la Congregación de cardenales reconoció en un comunicado específico que Angelo Becciu había renunciado «teniendo en cuenta el bien de la Iglesia y para contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave» y añadió que «espera que los órganos de justicia competentes puedan esclarecer definitivamente los hechos».

Según varias reconstrucciones, Becciu habría desistido de sus pretensiones tras poder ver personalmente dos cartas firmadas por el Papa Francisco, una en 2023 y otra en marzo de 2025, en las que confirmaba que la renuncia que Becciu presentó en 2020 a los derechos cardenalicios le imposibilitaba también para participar en un cónclave.

Este martes, en el Palacio Apostólico, el Papa León XIV, canonista, ha escuchado su versión. Aunque puede hacerlo, pues la legislación vaticana se lo permite, es poco probable que intervenga en el proceso de apelación. Como jurista, es probable que intente aclarar en qué se concreta la renuncia de Becciu para que no se repitan situaciones como la del reciente cónclave.

Ganadores del Scudetto

Por otro lado, el Papa se ha reunido esta mañana con los ganadores del campeonato italiano de fútbol, el Nápoles. «Ganar el campeonato es un logro al final de un largo viaje, en el que lo que más importa no es la hazaña única, ni la extraordinaria actuación de un campeón. El campeonato lo gana el equipo, y cuando digo «equipo» me refiero tanto a los jugadores, el entrenador y todo el equipo, como al club», les ha dicho. El pasado sábado el equipo se proclamó por cuarta vez vencedor del Scudetto y desató un enorme entusiasmo en su ciudad.

El Papa les ha pedido que no pierdan de vista la enorme influencia que ejercen sobre los jóvenes y ha solicitado a los equipos que respeten a los jugadores y no los traten como objetos de negocio, «especialmente cuando se trata de adolescentes». «Hago un llamamiento a los padres y a los responsables deportivos: debemos ser muy cuidadosos con la calidad moral de la experiencia deportiva a nivel competitivo, porque está en juego el crecimiento humano de los jóvenes. Creo que nos entendemos y no hacen falta muchas palabras», añadió.