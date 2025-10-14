Suscribete a
ABC Premium

El Papa convoca un rito de purificación en San Pedro después de que un hombre intentase orinar sobre el altar

Es el tercer acto vandálico en un año y medio

Un hombre vandaliza el baldaquino de la Basílica de San Pedro: sube al altar y tira seis candelabros

Un hombre se baja los pantalones y orina en el Altar de Confesión
Un hombre se baja los pantalones y orina en el Altar de Confesión ABC
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Papa León XIV ha convocado un «acto de reparación» después de que el pasado viernes un ciudadano intentase orinar ante el altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro. Se trata del tercer episodio de desprecio religioso en pocos meses en ... uno de los lugares más sagrados para los católicos. En el pasado el Vaticano había apostado por mantener el perfil bajo tras estos gestos para evitar emuladores, pero el nuevo Pontífice ha preferido que se celebre una ceremonia específica en penitencia, antes de autorizar nuevas misas sobre la tumba del apóstol san Pedro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app