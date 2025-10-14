El Papa convoca un rito de purificación en San Pedro después de que un hombre intentase orinar sobre el altar

El Papa León XIV ha convocado un «acto de reparación» después de que el pasado viernes un ciudadano intentase orinar ante el altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro. Se trata del tercer episodio de desprecio religioso en pocos meses en ... uno de los lugares más sagrados para los católicos. En el pasado el Vaticano había apostado por mantener el perfil bajo tras estos gestos para evitar emuladores, pero el nuevo Pontífice ha preferido que se celebre una ceremonia específica en penitencia, antes de autorizar nuevas misas sobre la tumba del apóstol san Pedro.

El gesto vandálico, que podría constituir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y al patrimonio artístico, se produjo el pasado viernes cuando un hombre saltó las barreras que protegen el baldaquino de Bernini en la basílica vaticana, se bajó los pantalones e intentó orinar contra el altar. Las personas que custodian la basílica intervinieron en pocos segundos, antes de que pudiera conseguirlo. «Curiosamente», el gesto fue registrado en vídeo.

No se descarta que tenga un trastorno psiquiátrico

El ciudadano, procedente de Kosovo, fue puesto a disposición de la Gendarmería Vaticana que lo entregó a las autoridades italianas. No han trascendido los motivos que le han llevado a cumplir este gesto, y tampoco se descarta que se trate de una persona con un trastorno psiquiátrico. El vídeo fue difundido en primer lugar por el diario italiano «Il Tempo» y por la página web «Silere non possum», muy crítica con la gestión de la basílica.

Una vez que los expertos en restauración y los responsables de la conservación de la basílica han evaluado los daños -que son nulos-, el Papa ha solicitado un «acto de reparación» pues en la liturgia católica el altar simboliza a Cristo. Se trata de la ceremonia habitual que se realiza cuando suceden eventos como éstos en lugares de culto, antes de que vuelva a celebrarse allí la Eucaristía.

Otros actos vandálicos

La basílica ya había celebrado un acto similar en febrero, después de que un ciudadano de Rumanía se subiera al altar y derribara a patadas seis candelabros, antes de que los vigilantes pudieran intervenir. La broma costó al Vaticano 30.000 euros en gastos de restauración. Meses antes, el 1 de junio de 2023, otro varón se encaramó desnudo al altar para pedir que Rusia liberara a los niños ucranianos. Desde la Gendarmería Vaticana explicaron que se trataba de un hombre de media edad con visibles problemas mentales.

El cardenal Mauro Gambetti ha presidido este lunes a las 12.30 horas el acto de reparación en la basílica de San Pedro, junto a todos los sacerdotes que pertenecen al Capítulo. Se trata de una ceremonia relativamente sencilla. El cardenal ha guiado el rezo del Credo, ha bendecido el agua y rezado una letanía en la que pedía perdón mientras aspergía el altar con agua bendita. Después, ha incensado el altar, rezado un Padrenuestro con los fieles e impartido una bendición.

Lo cierto es que las medidas de seguridad son ya bastante elevadas, y el personal de la basílica asegura que han conseguido impedir gestos similares. Pero tras este gesto, lo más probable es que sean endurecidas ulteriormente.