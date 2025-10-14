Suscríbete a
vísperas

Las hermandades de Dos Hermanas viven de forma especial la romería de Valme

El acto de la juventud se ha convertido en un importante punto de encuentro en torno a la Protectora

Los mayores de Valme: más de mil años de devoción viva a la Virgen

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

El coro infantil y juvenil de Valme, anfitriones del acto y autores de la nota musical del mismo
El coro infantil y juvenil de Valme, anfitriones del acto y autores de la nota musical del mismo v.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Octubre en Dos Hermanas está marcado por la festividad religiosa más popular, fervorosa y antigua: la romería de Valme.

Una vez finaliza la temporada estival, la localidad empieza a mirar y pensar de una forma más intensa en el tercer domingo del décimo ... mes del año, una jornada especial a varios niveles – devoto, histórico, sociocultural,…-

