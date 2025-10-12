Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

El Papa pide que se respeten las «legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino»

Solicita curar «el corazón de quien ha perdido brutalmente familiares y todo lo que tenía» para poder reconciliar a los enemigos

La mejor herencia del Papa Francisco

El Papa León XIV abraza a una niña este domingo, día en el que se celebra la Misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, en la Plaza de San Pedro del Vaticano
El Papa León XIV abraza a una niña este domingo, día en el que se celebra la Misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, en la Plaza de San Pedro del Vaticano REUTERS/Vincenzo Livieri
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

León XIV ha dedicado un amplio espacio antes del ángelus de este domingo a mostrar su apoyo al proceso de paz entre Israel y Palestina y ha pedido con ambición «curar las heridas en el corazón de quien ha perdido brutalmente hijos, padres, amigos y ... todo lo que tenía» para «ofrecer la esperanza de la reconciliación». Lo ha hecho en la plaza de San Pedro, tras concluir una misa con decenas de miles de personas, con motivo del Jubileo de las asociaciones de devoción a la Virgen María.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app