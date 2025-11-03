Suscribete a
La oposición reacciona con dureza a la dimisión de Mazón: «Patético»
El fiscal general «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

El padre de Canet tras la condena a su acosador: «Servirá para que la violencia de unos pocos no dirija las opiniones de la sociedad»

Javier Pulido afirma a ABC que al ver arrepentimiento en el único condenado por el acoso a su familia por pedir castellano decidieron rebajar la petición de pena «para que evitara la cárcel»

«Queremos es que la gente sepa que hostigar o usar el miedo contra alguien para que cambie de opinión es reprochable civil, y penalmente», añade el padre

Dos años de prisión para uno de los tuiteros que amenazó a la familia de Canet que logró el 25% de castellano

El padre de Canet tras la condena a su acosador: «Servirá para que la violencia de unos pocos no dirija las opiniones de la sociedad»
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

«Estoy muy agradecido a la administración de Justicia por esta victoria. Se ha condenado a aquel que, oculto tras un perfil de Twitter, participó en el hostigamiento que recibió mi familia con la intención de amedrentarnos para que desistiéramos de nuestro derecho, y ... para el que viniera después supiera a qué atenerse. Ahora también sabemos qué le puede pasar al hostigador». Con estas palabras, Javier Pulido celebra la sentencia que ha condenado a dos años de prisión a uno de los tres 'tuiteros' que amenazaron a su familia por lograr el 25% de castellano en la escuela Turó del Drac de Canet (Barcelona) en la que está escolarizada su hija.

