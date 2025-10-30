Suscribete a
Dos años de prisión para uno de los tuiteros que amenazó a la familia de Canet que logró el 25% de castellano

El tribunal absuelve a los otros dos acusados, que también increparon a los padres de la menor a través de redes sociales, al entender que sus manifestaciones se amparan en el derecho a la libertad de expresión

La familia que logró el 25% de castellano en una escuela de Canet: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'»

Los tres tuiteros de Canet, durante el juicio por acosar a la familia que consiguió el 25% del castellano, en la escuela de su hija
Los tres tuiteros de Canet, durante el juicio por acosar a la familia que consiguió el 25% del castellano, en la escuela de su hija EP

Elena Burés y Esther Armora

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a uno de los tres 'tuiteros' que acosaron a la familia de Canet que logró el 25% de castellano en la escuela de su hija. El tribunal le impone dicha pena, ... así como una multa de 1.980 euros y otros 7.500 euros en concepto de indemnización por un delito contra la integridad moral y delito de odio por sus publicaciones a través de redes sociales contra los padres y la menor. El fallo, fechado este jueves, 30 de octubre y contra el que cabe recurso, absuelve a los otros dos 'tuiteros', también juzgados por los mismos hechos, al entender la Sección 21 que no se dan los elementos que identifican los tipos penales y que las manifestaciones que hicieron se ven amparadas por la libertad de expresión.

