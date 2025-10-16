Suscribete a
JUICIO A TRES 'TUITEROS' POR ACOSO

La familia que logró el 25% de castellano en una escuela de Canet: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'»

Tres tuiteros se sientan en el banquillo, acusados de acosar a los padres y la menor

La Fiscalía pide dos años de cárcel para los acosadores de la alumna de Canet

Los tres tuiteros, acusados de acosar a la familia de Canet que consiguió la aplicación del 25% del castellano
E. Burés y E. Armora

Barcelona

Tres tuiteros se han sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusados de acosar por redes sociales a la familia de la alumna de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que logró que la justicia ... impusiera por sentencia un 25% de clases en castellano en el centro. Durante su declaración, esta mañana, los padres de la menor han relatado: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'».

