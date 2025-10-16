La familia que logró el 25% de castellano en una escuela de Canet: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'»

Tres tuiteros se han sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusados de acosar por redes sociales a la familia de la alumna de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que logró que la justicia ... impusiera por sentencia un 25% de clases en castellano en el centro. Durante su declaración, esta mañana, los padres de la menor han relatado: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'».

La primera en declarar ha sido su madre, quien ha detallado que en diciembre de 2021 la directora del centro informó del fallo judicial por el que una asignatura se impartiría en castellano. «Avisó por correo y hubo una reunión telemática» con el resto de familias. Fue a raíz de dicha reunión cuando, según el relato de la progenitora, comenzaron «los mensajes de odio» en el grupo de whatsapp de padres del aula. «Querían saber quién era la familia», que había solicitado la aplicación del 25%.

La mujer acabó abandonado el grupo, porque hubo tres mensajes que la «tocaron mucho», ha detallado. Los que «invitaban a apedrear mi casa, a que dejaran a mi hija sola en clase, a hacerle 'bullying'». A la pequeña, que ahora tiene 9 años, dejaron de invitarla a celebraciones de cumpleaños de sus compañeros. «A nosotros nos aislaron, a día de hoy aún se dan la vuelta. No me miran a la cara».

Además, la progenitora ha relatado que tuvo que ir al psicólogo por la ansiedad sufrida. Aunque no pidieron protección policial, ante las amenazas, los Mossos decidieron ponerles escolta. Lo hicieron tras citarlos en comisaría y enseñarles una serie de 'tuits', mensajes en redes sociales que alentaban a atacarlos. También en redes, alguien desveló el nombre de su marido, Javier Pulido. La propia Policía les recomendó formalizar una denuncia, que finalmente interpusieron el 10 de diciembre de 2021.

Sobre la petición de castellano, el padre ha relatado en la sala que cuando la niña tenía 5 años, «la única lengua vehicular era el catalán», motivo por el que preguntó al centro si la escolarización seguiría ese plan. Al obtener respuesta afirmativa, trasladó a la dirección de la escuela que «probablemente tomaría medidas administrativas y judiciales». No hubo «repercusión» alguna por la petición, hasta que la directora comunicó a las familias el fallo que reconoció la aplicación del 25% del castellano, y en ese momento comenzó el acoso. «Los mensajes pedían aislar a mi hija, hacerle 'bullying', dejarla sola, que no debería estar unos en el colegio, otros en el pueblo y otros incluso en Cataluña», ha indicado. Pulido ha relatado que, durante aquellos días, tenía miedo de salir a la calle, «de que nos tiraran piedras en casa».

Dos años de cárcel

Tras su declaración este jueves, el juicio continuará mañana. Los tres acusados de acosar a la familia a través de redes sociales declararán en último lugar. La Fiscalía pide para ellos dos años de prisión por hostigamiento. En su escrito de acusación, consultado, el fiscal considera que Carlos R., Jorge G. y Jaime M. cometieron delitos contra la integridad moral de la menor y sus padres al difundir mensajes intimidatorios que señalaban a la familia y promovían el «aislamiento» de la menor.

«Con las publicaciones anteriormente transcritas, cada acusado perseguía, o al menos se representaba el dolor que para la familia mencionada implicaba el llamamiento al aislamiento social que se efectuaba con el fin de denigrar y vejar a sus componentes», reza el escrito del Ministerio público. Subraya, asimismo, que los acosadores «perseguían generar en dicha familia sentimientos de angustia y dolor que les hicieran desistir de su pretensión, sirviendo además de aviso para otras que, como ella, pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos».