Pablo Iglesias se tendrá que conformar con ser el profesor suplente de Ciencia Política en la Complutense

El exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha obtenido la valoración más alta en un proceso para optar como profesor sustituto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

En primavera de este año la universidad lanzó un proceso de selección para crear una bolsa de aspirantes a profesores sustitutos para el presente curso 2025/26, en concreto para el área de conocimiento 'Ciencia Política y de la Administración'. Para ello designó un tribunal para valorar las candidaturas de docentes a esta bolsa de trabajo, además de publicar la base regulatoria para valorar los méritos de los candidatos y, en su caso, ordenar el listado de admitidos para después proceder a la posterior contratación en suplencias de personal docente.

El pasado 2 de septiembre dicho órgano emitió una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde Iglesias figura como el primer candidato con mayor valoración, con una nota de 9.85 puntos, para ser profesor sustituto en departamento de 'Ciencia Política y de la Administración' de la Complutense. En dicha bolsa figuran otros 17 docentes que se presentaron al proceso de selección. De esta forma, si se produce una baja docente en este campo que la Complutense estime que debe ser cubierta, Iglesias figura como el principal aspirante a reemplazarlo y volver a dar clases en dicha universidad.

En julio de este año Iglesias apuntó que con toda probabilidad dejaba de ser profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, puesto docente que obtuvo en noviembre de 2022, al haber candidatos con mejor puntuación en las tres plazas a las que se presentó para seguir impartiendo docencia.

«Me habría encantado seguir dando clase en una facultad muy especial para mí pero las cosas son así», destacó entonces el exvicepresidente a través de un mensaje en 'X'. Iglesias ya fue profesor titular interino entre 2008 y 2014 en la Complutense antes de dar el salto a la política activa y liderar Podemos hasta que dejó sus cargos y le reemplazó en el puesto la actual secretaria general, Ione Belarra.

También indicó que ejerce como director del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en colaboración con Canal Red, el medio que dirige, y que preparó un curso virtual de análisis político y estratégico dirigido a estudiantes y cuadros políticos de España y América Latina.

Iglesias está embarcado en varios proyectos profesionales desde que dejó la política activa. Así, aparte de lanzar el medio Canal Red también ha desplegado con otros socios la Taberna Garibaldi, que recientemente reabrió en un local de Lavapiés con una superficie mayor que la del primer local.