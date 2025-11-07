Suscribete a
ABC Premium

Las niñas ya no juegan con muñecas: «Son muy aburridas»

Casi nadie quiere un Nenuco o una Nancy. Los problemas financieros de Famosa dejan al descubierto la delicada situación en la que se encuentra un tipo de juguete que, en estos tiempos de TikTok, ya apenas causa interés entre las pequeñas de la casa

Tus juguetes de niño ahora son tesoros

«El público adulto es el que está tirando del negocio del juguete»

La atención que antes recibían las muñecas ahora es para los dispositivos y las redes sociales
La atención que antes recibían las muñecas ahora es para los dispositivos y las redes sociales JOAQUÍN BILBAO
Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando Cristina tenía 6 años, de vez en cuando, se tiraba en el suelo de su cuarto acompañada por su hermana mayor para jugar con las muñecas que se habían ido amontonando por casa a lo largo de los años. Pero tampoco significaba demasiado para ... ella; porque este tipo de juguete nunca le ha interesado especialmente. «Siempre me han parecido bastante aburridas. Solo tengo una amiga a la que le gustan», explica. Jamás de los jamases le ha pedido alguna a los Reyes Magos. Igual que no ha empujado por la calle el clásico carro con el Nenuco atado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app