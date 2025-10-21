Suscribete a
ABC Premium

Famosa pide el preconcurso de acreedores en plena contracción del mercado del juguete

La compañía adopta la medida de forma temporal en el proceso de reestructuración interna del grupo italiano Giochi Preziosi al que pertenece

Aprueban una subida salarial para los funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana en 2025

Piezas de muñecas en la fábrica de Famosa en Alicante
Piezas de muñecas en la fábrica de Famosa en Alicante JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Famosa ha pedido el preconcurso de acreedores en una coyuntura económica de contracción del mercado del juguete que suscita inquietud en el sector, por la competencia creciente de las ventas en Internet ajenas a los fabricantes tradicionales.

Los últimos datos ... reflejaron una caída global de ventas del 2,7% en la campaña anterior, por un importe de 1.705 millones de euros, además de la impresión generalizada entre los productores de que la tendencia apunta al decrecimiento por diferentes factores, como la precocidad de los niños en pasar a los videojuegos o el consumo en plataformas online, en detrimento del juguete clásico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app