Famosa pide el preconcurso de acreedores en plena contracción del mercado del juguete

Famosa ha pedido el preconcurso de acreedores en una coyuntura económica de contracción del mercado del juguete que suscita inquietud en el sector, por la competencia creciente de las ventas en Internet ajenas a los fabricantes tradicionales.

Los últimos datos ... reflejaron una caída global de ventas del 2,7% en la campaña anterior, por un importe de 1.705 millones de euros, además de la impresión generalizada entre los productores de que la tendencia apunta al decrecimiento por diferentes factores, como la precocidad de los niños en pasar a los videojuegos o el consumo en plataformas online, en detrimento del juguete clásico.

Desde la compañía alicantina han circunscrito este paso a una medida con carácter temporal y en el seno de un proceso de reestructuración interna del grupo italiano Giochi Preziosi, al que pertenece desde hace un lustro. La finalidad apunta a asegurarse liquidez y resolver sus contingencias de falta de circulante. El fabricante más conocido de muñecas en España, que absorbió en 2006 a Feber, otra marca de referencia para el juguete, parecía haber superado sus crisis al nivelar sus cuentas en el último ejercicio, de 2024, con 172 millones de euros de facturación y los primeros beneficios -aunque modestos- después de dos años de pérdidas. MÁS INFORMACIÓN Investigadores españoles demuestran el origen «carroñero» del ser humano, más que cazador Fundada en 1957, Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA (Famosa) fue propiedad de una veintena de familias de este municipio alicantino hasta 2002, cuando se vendió a un fondo de inversión y ha pasado por varios propietarios de este tipo hasta 2019, fecha desde la que está integrada en Giochi Preziosi. En esa transformación, también se trasladó al polígono Las Atalayas de la ciudad de Alicante e inició la producción de una parte de su gama (Feber) en México, además de la línea de muñecas en China, excepto los modelos de colección, de montaje artesanal en la comarca de la Foia de Castalla, su origen.

