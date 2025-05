Misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, en directo: cómo va a ser, asistentes, protocolo y última hora desde la Basílica de San Pedro hoy

Sigue en directo la misa de misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, con todos los detalles de la ceremonia, el protocolo, los asistentes y todo lo que suceda en la Basilica de San Pedro y el Vaticano hoy.

No han dejado entrar a 10 peruanos que intentaban mostrar pancartas contra la presidenta y por la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones. Asimismo, Manuela y Gustavo, también peruanos que sí están en la plaza, piden al Papa que no legitime al gobierno peruano de Boluarte porque unas 80 personas han fallecido en protestas para reclamar el voto. Ellos portan banderas de su país con un crespón.