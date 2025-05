¿Quién es Mariola Borrell, la joven que ha hecho la primera lectura de la misa de inicio de Pontificado?

Y de repente se escuchó una voz en perfecto castellano. Era la voz de Mariola Borrell, una joven española que fue la encargada de hacer la primera lectura de la misa que marca el inicio de pontificado de Robert Francis Prevost, el primer Papa estadounidense que tiene como misión dirigir la Iglesia católica.

Borrell, una joven en la treintena, arquitecta, que vive en Roma desde hace tres años y vinculada al Opus Dei, tuvo el honor de hacer esta lectura tan especial ante las 150.000 personas que asistían a la ceremonia en la plaza de San Pedro. La joven española estuvo en la plaza de San Pedro para honrar a Francisco tras su fallecimiento y fue elegida también para tener este protagonismo en el inicio del pontificado de León XIV.

Precisamente, una de las primeras audiencias que tuvo León XIV como nuevo Papa fue con Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei. Tuvo lugar el pasado 15 de mayo, el mismo día que recibió al tenista Jannik Sinner.

Mariola Borrell, creyente, siempre ha considerado un don de Dios su vocación. Así contaba su testimonio personal en la revista religiosa Palabra cuando solo tenía 17 años:

«Cuando pienso en mi vocación no puedo explicarla solo desde el momento en que empecé a planteármela. Sin querer, me voy atrás en el tiempo. Creo que mi vocación, y todas, empiezan mucho antes de que nos demos cuenta».

Tengo la suerte de haber nacido en una familia cristiana en la que me han educado en la fe con mucha naturalidad, libertad y alegría. No he vivido la fe nunca como una imposición o como algo «que toca», sino como algo muy desde el disfrute. Por la manera de transmitir la fe de mis padres, siempre he pensado «qué suerte tenemos de vivir cerca de Dios», ¡qué chollo ser cristiano! Y no es que en casa nos dieran charlas a mis hermanos y a mí, todo lo contrario, me enseñaron a tratar a Dios con mucha naturalidad, como un amigo, como alguien de la familia. Entender a Dios así de cerca… como padre, como amigo, te hace muy libre. Hace que te salga de dentro quererle y vivir con Él.