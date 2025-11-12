Suscribete a
El Ministerio de Juventud e Infancia propone ampliar diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales

El cambio en la ley de Protección a la Infancia retrasará el inicio del cómputo hasta que la víctima cumpla 45 años

El 14 por ciento de los menores dice sentir «malestar emocional», según Unicef

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego EFE
Javier Palomo

El Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto una reforma de la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que ampliará en diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra los menores. Con ... esta modificación, el cómputo de la prescripción no comenzará cuando las víctimas cumplan 35 años, como ocurre actualmente, sino a partir de los 45.

