El Ministerio de Juventud e Infancia quiere incluir en el Estatuto de la Víctima a los menores afectados por violencia sexual en la Iglesia o colegios

Contempla la creación de una comisión de reconocimiento de víctimas de agresiones sexuales por parte de instituciones públicas y privadas

Tres de cada diez jóvenes dice haber sufrido violencia sexual

Unas niñas entran juntas en un colegio EFE

EP

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual en instituciones públicas y privadas, como la Iglesia o colegios, tengan «la condición jurídica de víctima, recogida en el Estatuto de la víctima del ... delito», con el propósito de «reconocer y reparar el daño causado» y «procurar la asistencia individual y colectiva necesaria», según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego.

