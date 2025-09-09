Suscribete a
«No se puede indicar con más sencillez la sustancia de la santidad»

Una fiel sostiene una imagen del nuevo santo, Carlo Acutis, durante la ceremonia de canonización
José Luis Restán

Una plaza de San Pedro rebosante de color y de alegría abrazó este domingo las primeras canonizaciones del pontificado de León XIV. Habrá más canonizaciones en octubre, pero está claro que el Papa León ha querido enviar un mensaje al juntar en una misma ceremonia ... a dos jóvenes casi de nuestros días, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Ambos fueron laicos, ambos murieron jóvenes después de una vida apasionada en la que se entregaron sin medida, ambos se zambulleron sin miedo en el tiempo que les tocó vivir, con sus tribulaciones y esperanzas. Para ambos, la Iglesia fue el hogar del que nacía su fuego para vivir, y donde encontraban la luz en las tormentas y el consuelo en sus dolores. No fundaron ninguna obra que haya perdurado ni realizaron gestos excepcionales. Sencillamente, mostraron de forma radiante la belleza de su humanidad cambiada por el encuentro con Cristo: en el estudio, en sus relaciones de amistad, en su forma de estar en los ambientes donde se movieron. En ellos se ve claramente que un santo, tal como la Iglesia lo entiende, no es un superhombre, ni un héroe de película. El santo es el hombre que vive en plenitud, a la medida de Cristo, en el éxito y en el fracaso, en la salud o en la enfermedad.

