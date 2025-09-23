El socialista Salvador Illa parece ahora el más listo de su clase. Dicen que es un estrecho colaborador de Pedro Sánchez a quien susurra a un oído taponado. Esta semana se sentó frente, que no enfrentado, al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor ... Luis Argüello, para dialogar sobre lo que hasta no hace mucho se denominaban los fundamentos prepolíticos del Estado, de la sociedad, además de otras cuestiones como el necesario diálogo que no dialéctica de oposición. Lo hizo en la acogedora Fundación Pablo VI. En su intento de dar a la caza alcance, Illa hizo una afirmación que, entiendo, era algo más que una captación de la benevolencia. Señaló, con toda la solemnidad, en referencia a las relaciones entre religión y sociedad, que la fe tiene una dimensión social y pública. No está de acuerdo con quienes pretenden la reducción de la fe al ámbito de la vida privada, de la conciencia, de la casa. Es de suponer que este principio, y las consecuencias para la conversación pública que de él se derivan, se lo haya explicado al Presidente del Gobierno.

Si no fuera una herejía periodística diría que don Luis Argüello está más a gusto en los foros laicos que en los clericales. Domina como pocos la escena de las tendencias con un lenguaje nada eclesiástico, lo que le permite elevarse a una distancia no pequeña en su argumentación y planteamientos. Trajo los ecos del famoso Habermas-Ratzinger, más en los temas que en otro aspectos. Hubo un momento en el que el águila de san Juan se lanzó en picado para atrapar la pieza. Hablando de la necesidad de superar la polarización y de afirmar la polaridad de lo real, dijo de sí mismo que él no era ni el rojo de los años setenta, ni el facha del siglo XXI, como la factoría Bolaños quiso dibujar no hace mucho. Mensaje de fondo. La Iglesia está en la evidencia de la polaridad de lo real (Guardini, De Lubac, Von Balthasar…), naturaleza-gracia, escatología-historia, hombre-mujer, cuerpo-espíritu, verdad-libertad…, no en la estrategia reduccionista de la polarización. Don Luis, lo apuntamos.

