El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), estrecha la mano del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello
José Francisco Serrano Oceja

El socialista Salvador Illa parece ahora el más listo de su clase. Dicen que es un estrecho colaborador de Pedro Sánchez a quien susurra a un oído taponado. Esta semana se sentó frente, que no enfrentado, al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor ... Luis Argüello, para dialogar sobre lo que hasta no hace mucho se denominaban los fundamentos prepolíticos del Estado, de la sociedad, además de otras cuestiones como el necesario diálogo que no dialéctica de oposición. Lo hizo en la acogedora Fundación Pablo VI. En su intento de dar a la caza alcance, Illa hizo una afirmación que, entiendo, era algo más que una captación de la benevolencia. Señaló, con toda la solemnidad, en referencia a las relaciones entre religión y sociedad, que la fe tiene una dimensión social y pública. No está de acuerdo con quienes pretenden la reducción de la fe al ámbito de la vida privada, de la conciencia, de la casa. Es de suponer que este principio, y las consecuencias para la conversación pública que de él se derivan, se lo haya explicado al Presidente del Gobierno.

